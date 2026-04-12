台南麻豆2保母涉虐嬰 檢依致重傷等罪起訴

台南麻豆區2名保母日前遭多名幼童家長指控涉嫌虐童，其中11個月大男嬰因顱內出血住院治療，診斷已達重傷害程度，台南地檢署偵辦後，依2人涉凌虐幼童致重傷等罪嫌起訴。

台南地檢署起訴書指出，鄭姓女子在台南市麻豆區從事在宅居家式托育服務，對外招收幼童照顧營業，鄭女擔任負責人，張女受僱於鄭女，一起在同處所從事幼童托育工作。

檢方表示，鄭女、張女於2025年3月至12月間，涉嫌多次虐待1名受托男嬰，直到12月初發現當時11個月大男嬰身體狀況有異，由鄭女聯絡男嬰母親送醫檢查，診斷發現男嬰受有創傷性腦損傷合併左側硬腦膜下出血及水腫、右側偏癱、癲癇、視網膜出血與兩眼視力缺損、兩耳聽力缺損等傷勢。

檢方說，男嬰經兩次轉院接受眼部手術等治療，醫院診斷受有受虐性腦損傷合併雙側腦部嚴重萎縮傷勢，視力、右側肢體、聽力、腦部均有嚴重減損機能情形，已達重傷害程度。

檢方表示，被告2人所為均涉犯兒童及少年福利與權益保障法，以及刑法成年人故意對兒童犯傷害致重傷、凌虐未滿7歲幼童致重傷等罪嫌，偵結依法提起公訴。

此案為2025年12月6日警方接獲通報，指稱有未滿1歲幼童疑似於托育期間遭受不當對待，致有腦出血等傷勢，成立專案小組並報由台南地檢署指揮偵辦，掌握相關事證後，將鄭女、張女2名涉案者拘提到案，檢方訊後向法院聲押獲准。

警方另發現2名涉案人對托育場域內其他多名幼童不當對待，主動聯繫幼童家長前往醫院驗傷，並受理相關告訴，市府社會局則調查發現，涉案2人中僅鄭女為合格登記保母，且僅回報照顧2名兒童，違規收托共6名幼兒，社會局依法撤照，並對違規部分進行裁罰。