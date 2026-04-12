吃不到薑絲炒大腸他告餐廳恐嚇 老闆傳訊「吃大腸啊」非惡意不起訴

薑絲炒大腸是客家經典料理，一名客人去年8月到苗栗縣大湖鄉一家餐廳指定要吃薑絲炒大腸撲空離開，老闆調來材料，傳訊息「哥，吃大腸啊」，挨告涉嫌恐嚇，檢察官最近不起訴處分，老闆終於鬆了一口氣。

老闆表示接獲通知挨告，第一時間有點困惑、失落，因此還到大湖警察分局、苗栗地檢署各應訊一次，慶祝檢察官還他清白，特別準備100台斤、200份薑絲大腸免費招待。

不起訴處分書指出，一名客人去年8月11日中午到大湖鄉餐廳用餐，因沒有吃到薑絲炒大腸離開，隨即在google map評論區評論該餐廳1顆星，當天下午2點24分接到老闆訊息涉嫌恐嚇，經查老闆傳送內容「哥，吃大腸啊」訊息，內容並無具體指明將以何不法手段加害生命、身體、自由、名譽、財產等法益，縱然被害人心生不悦或害怕，造成心理上負擔，客觀上尚難認定是惡害之通知，犯罪嫌疑不足。

老闆今天還原過程，8月11日客人獨自用餐，指定薑絲炒大腸，因當天市場休市，食材用完就沒有了，客人就離去，還打了3通電話，並在網路留下負評，他為了降低抱怨，從別家餐廳調來，並通知客人免費招待薑絲炒大腸，沒想到因此被告。