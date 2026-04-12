上市紡織大廠大宇13億賣廠房 董事、員工內線交易6人遭訴

上市公司大宇紡織2023年間，基於活化資產欲出售其桃園廠，吸引多組買家競逐，最後以13.29議員順利出售。公司姚姓董事和周姓、陳姓女員工，趁此重大消息公開前，涉嫌違反證券交易法行內線交易，共獲利70萬餘元，新北地檢署依證交法內線交易罪起訴6人。

檢調查出，大宇桃園廠自2010年5月便已停止生產，董事長因此於2023年初，指示成立出售桃園廠的專案執行小組，並簽署保密承諾書進行此事，成功引來多方大型企業展現高度興趣，最後於同年8月順利以13.29億餘元售出，預計處分利益達10.7億元。

大宇姚姓董事得知此事後，於證交法重訊公開前的禁止買賣期間，與李姓妻子及長子，涉嫌以自身和其他不知情的兄弟姊妹證券戶買入大宇股票，待出售廠房的利多消息曝光後股價上漲脫手牟利。周姓、陳姓女員工也同樣以自身及配偶帳戶提前買入公司股票。

涉案6人在檢調偵查期間時，便已主動自白並繳回犯罪所得，檢察官考量6人股票交易數量不多，且態度良好，因此建請法院如審理期間仍坦承犯行，予以從輕量刑並為緩刑宣告。