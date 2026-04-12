快訊

陸釋10項利多 商總：對台灣經濟會有很大幫助

美伊談判破局後首發文！川普暗示仍握1王牌 可能波及中國印度

別只顧食材新鮮度…營養師揭免洗筷、湯匙恐怖污染源 3招教你安心吃

聽新聞
0:00 / 0:00

人妻不滿工程師男友提分手 批用完嫌老並公布姓名稱「專找有夫之婦」

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

陳姓人妻不滿工程師男友明知她有家庭，仍追求她在一起又提分手，多次前往男子住處大喊、鳴按喇叭，傳訊「用完嫌老」，放話「不要被我等到」，並在其公司GOOGLE評論留言「專找有夫之婦」等；因兩人和解，台南地院將陳女依違反個資法判刑3月，緩刑2年。可上訴。

判決書引用台南地檢署起訴書指出，陳姓女子在前工程師男友於2024年6月提出分手後，隔月1日凌晨2時許，開車停在男子台南市新市區住處外，當眾叫喊男子名字，鳴按喇叭，並以通訊軟體LINE傳送「有聽到我在喊嗎」、「我在你家外面啊」、「喇叭聲有沒有聽到」。

同日傍晚6時許再以同樣方式騷擾男子，並傳送「我在外面知道嗎」、「坐了一下子了」；隔日晚間6時許，再在男子住處外守候傳訊「怎了嗎」、「腦了」、「回家了 不要不敢出來」、「你不是也喜歡刺激嗎」。接續於同年7月14日晚間8時許再傳訊「我現在什麼也沒有 我什麼都不怕」。

女子傳訊「你放馬過來 我不用這個臉」、「用完嫌老 嫌什麼都不好」、「我來吸強力膠把你做給了都有可能哦」；並自同年7月15日至8月9日，多次以LINE語音通話聯繫男子，男子封鎖其LINE聯繫方式，女子改以手機門號數次撥打電話。

女子傳送辱罵及貶抑簡訊至男子手機門號，還撥打數次電話給男子母親手機，並曾於同年7月15日與男子手機通話過程中恫稱「如果要讓我傷害你 真的不要被我等到哦」、「我都一直在外面喔......你明天看看你下班的時候會不會等到我」、「我讓你家人知道 因為你一直在逼我」。

女子說「你是不是男子漢 你就是在玩我嘛」、「分手到底是什麼理由啦 你公司不用去啦 我有一天我就在那邊堵你 我今天堵不到我明天堵我明天堵不到我後天」等；同年8月9日更以本名先後於男子任職公司的GOOGLE發表評論。

陳女寫下「助理工程師對同事很不尊重 在外私生活亂搞 專找有夫之婦 要跟群創處長一樣玩弄女生啊 有損公司名譽」、「助理工程師要求我刪除貼文要好好談還是一直在逃避欺騙 自己做的事還是要不承認 請不要包庇自己員工」、「他是清楚我是有家庭小孩的 還是一直苦苦糾纏」。

「想不到換了夜班人完全變了 不在一起就直說明白 不是顛顛倒倒 一直說當朋友 在繼續騙我感情 朋友還能親嘴 上床嗎」等，陳女公布男子姓名、職稱及排班，以非法利用其個人資料方式對男子跟蹤騷擾。（所涉加重誹謗部分處分不起訴)

檢方偵訊時，陳女辯稱沒有騷擾、恐嚇意思，也不是故意洩漏其個人資料，她真的很愛男子，希望對方出面說清楚分手原因；檢方起訴、法院審理時，陳女承認犯行，法院認為宜以簡易判決處刑，改行簡易程序，認定陳女犯行明確。

法院審酌，陳女未思以理性方式解決感情糾紛，反而對男子為恐嚇行為，並向不特定人揭露其個人資料，念其與男子於訴訟外達成和解，男子就涉犯跟蹤騷擾防制法部分撤回刑事告訴，兼衡陳女沒有前科等，從一重依非法利用個人資料罪判刑3月，宣告緩刑2年。

陳姓人妻多次前往男子住處大喊、鳴按喇叭，傳訊「用完嫌老」，放話「不要被我等到」，並在其公司GOOGLE評論留言「專找有夫之婦」等。本報資料照片
陳姓人妻多次前往男子住處大喊、鳴按喇叭，傳訊「用完嫌老」，放話「不要被我等到」，並在其公司GOOGLE評論留言「專找有夫之婦」等。本報資料照片

工程師 台南 男友

延伸閱讀

台中男確認少女讀高中後拍裙底...一審重判4年 二審改判1年6月

口角後不滿妻子申請保護令 高雄男街頭亮刀拒捕！警方壓制送辦

一說職業就冷掉？他月薪6萬交友仍碰壁 網揭：問題不在這

學歷收入不重要！工程師徵友吐「3個字」超扣分 一票女性：致命傷

相關新聞

台南居家托育2女打飛嬰兒 重摔用腳踹致重傷害 南檢列21條犯行起訴

台南麻豆2名居家托育人員涉施虐6名嬰幼兒，其中1名11月大男嬰腦部硬腦膜下出血，仍在加護病房治療，檢方訊後將2人聲押禁見獲准，受害嬰幼童家長聯合聲明痛批「無法想像怎麼有這麼變態的人」；台南地檢署調查詳列2女總計21起犯行，依妨害幼童發育罪提起公訴。

上市紡織大廠大宇13億賣廠房 董事、員工內線交易6人遭訴

上市公司大宇紡織2023年間，基於活化資產欲出售其桃園廠，吸引多組買家競逐，最後以13.29議員順利出售。公司姚姓董事和周姓、陳姓女員工，趁此重大消息公開前，涉嫌違反證券交易法行內線交易，共獲利70萬餘元，新北地檢署依證交法內線交易罪起訴6人。

吃不到薑絲炒大腸他告餐廳恐嚇 老闆傳訊「吃大腸啊」非惡意不起訴

薑絲炒大腸是客家經典料理，一名客人去年8月到苗栗縣大湖鄉一家餐廳指定要吃薑絲炒大腸撲空離開，老闆調來材料，傳訊息「哥，吃大腸啊」，挨告涉嫌恐嚇，檢察官最近不起訴處分，老闆終於鬆了一口氣。

人妻不滿工程師男友提分手 批用完嫌老並公布姓名稱「專找有夫之婦」

陳姓人妻不滿工程師男友明知她有家庭，仍追求她在一起又提分手，多次前往男子住處大喊、鳴按喇叭，傳訊「用完嫌老」，放話「不要被我等到」，並在其公司GOOGLE評論留言「專找有夫之婦」等；因兩人和解，台南地院將陳女依違反個資法判刑3月，緩刑2年。可上訴。

好心借三角錐卻喪命!竹東老婦站貨車前遭輾斃 司機判6月

程姓大貨車司機去年9月在新竹縣竹東鎮某路段違規停車卸貨，因未注意車頭前方狀況，起步時當場撞倒並輾斃好心提供他三角錐的許姓老婦，新竹地院審理後，依過失致死罪判處程男有期徒刑6月，得易科罰金18萬。

高雄鳳山警方路檢一晚查獲4件違規 他無照騎車還喝酒慘了

高市鳳山警分局昨晚執行酒、毒駕取締專案勤務，在2處路檢點動員32名警力攔檢，一晚查獲3件酒駕、1件公共危險；其中一名鄭姓男子躲不過警方「招喚」，被查出無照騎車、酒測值0.17毫克，被開出可處1萬8000元至3萬6000元罰單。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。