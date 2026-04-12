人妻不滿工程師男友提分手 批用完嫌老並公布姓名稱「專找有夫之婦」

陳姓人妻不滿工程師男友明知她有家庭，仍追求她在一起又提分手，多次前往男子住處大喊、鳴按喇叭，傳訊「用完嫌老」，放話「不要被我等到」，並在其公司GOOGLE評論留言「專找有夫之婦」等；因兩人和解，台南地院將陳女依違反個資法判刑3月，緩刑2年。可上訴。

判決書引用台南地檢署起訴書指出，陳姓女子在前工程師男友於2024年6月提出分手後，隔月1日凌晨2時許，開車停在男子台南市新市區住處外，當眾叫喊男子名字，鳴按喇叭，並以通訊軟體LINE傳送「有聽到我在喊嗎」、「我在你家外面啊」、「喇叭聲有沒有聽到」。

同日傍晚6時許再以同樣方式騷擾男子，並傳送「我在外面知道嗎」、「坐了一下子了」；隔日晚間6時許，再在男子住處外守候傳訊「怎了嗎」、「腦了」、「回家了 不要不敢出來」、「你不是也喜歡刺激嗎」。接續於同年7月14日晚間8時許再傳訊「我現在什麼也沒有 我什麼都不怕」。

女子傳訊「你放馬過來 我不用這個臉」、「用完嫌老 嫌什麼都不好」、「我來吸強力膠把你做給了都有可能哦」；並自同年7月15日至8月9日，多次以LINE語音通話聯繫男子，男子封鎖其LINE聯繫方式，女子改以手機門號數次撥打電話。

女子傳送辱罵及貶抑簡訊至男子手機門號，還撥打數次電話給男子母親手機，並曾於同年7月15日與男子手機通話過程中恫稱「如果要讓我傷害你 真的不要被我等到哦」、「我都一直在外面喔......你明天看看你下班的時候會不會等到我」、「我讓你家人知道 因為你一直在逼我」。

女子說「你是不是男子漢 你就是在玩我嘛」、「分手到底是什麼理由啦 你公司不用去啦 我有一天我就在那邊堵你 我今天堵不到我明天堵我明天堵不到我後天」等；同年8月9日更以本名先後於男子任職公司的GOOGLE發表評論。

陳女寫下「助理工程師對同事很不尊重 在外私生活亂搞 專找有夫之婦 要跟群創處長一樣玩弄女生啊 有損公司名譽」、「助理工程師要求我刪除貼文要好好談還是一直在逃避欺騙 自己做的事還是要不承認 請不要包庇自己員工」、「他是清楚我是有家庭小孩的 還是一直苦苦糾纏」。

「想不到換了夜班人完全變了 不在一起就直說明白 不是顛顛倒倒 一直說當朋友 在繼續騙我感情 朋友還能親嘴 上床嗎」等，陳女公布男子姓名、職稱及排班，以非法利用其個人資料方式對男子跟蹤騷擾。（所涉加重誹謗部分處分不起訴)

檢方偵訊時，陳女辯稱沒有騷擾、恐嚇意思，也不是故意洩漏其個人資料，她真的很愛男子，希望對方出面說清楚分手原因；檢方起訴、法院審理時，陳女承認犯行，法院認為宜以簡易判決處刑，改行簡易程序，認定陳女犯行明確。

法院審酌，陳女未思以理性方式解決感情糾紛，反而對男子為恐嚇行為，並向不特定人揭露其個人資料，念其與男子於訴訟外達成和解，男子就涉犯跟蹤騷擾防制法部分撤回刑事告訴，兼衡陳女沒有前科等，從一重依非法利用個人資料罪判刑3月，宣告緩刑2年。