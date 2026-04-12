好心借三角錐卻喪命!竹東老婦站貨車前遭輾斃 司機判6月

程姓大貨車司機去年9月在新竹縣竹東鎮某路段違規停車卸貨，因未注意車頭前方狀況，起步時當場撞倒並輾斃好心提供他三角錐的許姓老婦，新竹地院審理後，依過失致死罪判處程男有期徒刑6月，得易科罰金18萬。

判決書指出，去年9月30日上午11時許，56歲程男駕駛營業大貨車，前往新竹縣竹東鎮某路段卸貨。當時84歲許婦熱心提供三角錐供其擺放維護安全，不料程男卸貨完畢將三角錐歸還後，竟未察覺許婦就站在大貨車前方，隨即貿然起駛，導致許婦遭撞擊後又被左後輪輾壓，因顱骨骨折、創傷性休克當場死亡。

法官審理時，程男坦承不諱，並表示當時因大貨車駕駛座較高，觀察角度受限而忽視車頭前方動向。雖然程男在警員抵達現場時主動自首，並表達願意與家屬調解賠償，但因雙方對於賠償金額落差過大，最終未能達成和解。

新竹地院審理後認為，程男擔任職業駕駛多年，應比一般人更注意車輛起步前的安全檢查，卻疏未注意車前行人優先通行權，導致許婦家屬蒙受喪親之痛，最終依過失致人於死罪判處有期徒刑6月，易科罰金18萬。