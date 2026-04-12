高雄鳳山警方路檢一晚查獲4件違規 他無照騎車還喝酒慘了

高市鳳山警分局昨晚執行酒、毒駕取締專案勤務，在2處路檢點動員32名警力攔檢，一晚查獲3件酒駕、1件公共危險；其中一名鄭姓男子躲不過警方「招喚」，被查出無照騎車、酒測值0.17毫克，被開出可處1萬8000元至3萬6000元罰單。

鳳山警分局昨晚規畫執行酒、毒駕取締專案勤務，動員警力32名攔查過往汽機車，一晚查獲酒駕違規3件、公共危險1件。

其中一名鄭姓男子（63歲）騎機車直接「落入」警方攔檢點，警方查驗鄭男證件，發現他無照騎車，身上還聞到些許酒氣，經施以酒測，酒測值達0.17毫克，開出可處1萬8000元至3萬6000元的罰鍰。

另胡姓（46歲）男子騎機車被警方查出酒測值0.19毫克，掣單舉發可罰1萬5000至9萬元罰鍰，吊扣駕照1至2年、當場扣留車輛；以及陳姓男子（54歲）騎微型電動機車，拒測掣單可開罰4800元罰鍰。

蕭姓男子（56歲）騎機車被警方攔查，經酒測，超過每公升0.4毫克，警詢後，依公共危險罪嫌移送高雄地檢署偵辦。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

高市鳳山警分局昨晚執行酒、毒駕取締專案勤務，在2處路檢點動員32名警力攔檢，一晚查獲3件酒駕、1件公共危險。記者石秀華／翻攝

高市鳳山警分局昨晚執行酒、毒駕取締專案勤務，在2處路檢點動員32名警力攔檢，一晚查獲3件酒駕、1件公共危險。記者石秀華／翻攝

高市鳳山警分局昨晚執行酒、毒駕取締專案勤務，在2處路檢點動員32名警力攔檢，一晚查獲3件酒駕、1件公共危險。記者石秀華／翻攝

高市鳳山警分局昨晚執行酒、毒駕取締專案勤務，在2處路檢點動員32名警力攔檢，一晚查獲3件酒駕、1件公共危險。記者石秀華／翻攝

高市鳳山警分局昨晚執行酒、毒駕取締專案勤務，在2處路檢點動員32名警力攔檢，一晚查獲3件酒駕、1件公共危險。記者石秀華／翻攝