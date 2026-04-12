他開車被人檢舉無故急煞收2萬4罰單 辯遵守區間測速 法官：應循序減速

吳姓男子開車行駛萬瑞快速道路時，被人檢舉無故急煞，讓後方車輛險些撞上。他不服被罰2萬4000元、吊扣牌照6個月，以要遵守區間測速等理由，訴請撤銷處分。法官勘驗檢舉影像，認為無變造，且吳男確有急煞行為，駁回告訴。

判決指出，吳男去年8月1日上午8時10左右，開車行駛台62線瑞芳往基隆方向指標8公里處，被人以行駛記錄器畫面檢舉，非遇突發狀況任意驟然減速。警方查證違規屬實開罰。

吳男收到罰單後，向公路局台北市區監理所提出申訴，監理所函詢警方獲回復違規屬實，即依道路交通管理處罰條例，處吳男2萬4000元罰鍰，吊扣汽車牌照6個月，並應參加道路交通安全講習。

吳男不服處分並提起行政訴訟，指處分所載違規時間，他已在公司完成打卡，與事實不符。檢舉人影像未經認證測速證明，無從認定驟然減速達危險程度。縱使他有減速，也只是為了遵守這條路段區間限速要求，遭處最高罰鍰及吊扣車牌有違比例原則，聲明撤銷原處分。

監理機關答辯指出，檢舉影像顯示吳男在駕車途中，無道路障礙、事故或落石等突發事由驟然減速，造成後方車輛急煞，違規事實明確。檢舉人行車紀錄器畫面無遭變造之虞，兩車偶然相逢，也可排除檢舉人蓄意造假可能，聲明駁回告訴。

台北高等行政法院地方行政訴訟庭法官勘驗檢舉影像，畫面時上8時9分49秒吳男開車行駛內側車道。8時10分4秒吳車剎車燈亮起，與後方行車紀錄器車輛距離急速縮減至僅略1/4標線間隔距離，並可聽見後車煞車聲，後車並向右緊急變換車道。8時10分7秒吳車繼續在內側車道行駛，後車行駛外側車道。

法官指出，吳男開車在前方無車的情況下，突然剎車減速，致使與後車距離急速縮減，後車並因此向右緊急變換車道，足認任意驟然減速違規，原處分據應無違誤。

吳男提出出勤證明，質疑檢舉內容與事實不符。法官認為，錄影畫面時間與實際時間有差異，原因是行車記錄器時間校正誤差。採證影像內連續無中斷，場景、光影、色澤並無反常異狀，尚難有變造竄改可能，無損證據能力。吳男被舉發違規路段有區間測速，理應先行循序減速，不應驟然減速，影響其他車輛行車安全，處分也無違比例原則，駁回告訴。全案可上訴。