與鄰居口角就掐頸、拿獵槍掃射 他被法院重判7年

新竹縣吳男與鄰居不睦，多次持獵槍朝鄰居周遭開槍，還動手掐脖、毆人，行徑引發恐慌。新竹地院審理後，依非法持有非制式獵槍於公眾得出入場所開槍射擊等罪，判處7年徒刑，併科罰金5萬。另多起恐嚇與傷害罪分別判刑，合併執行10月徒刑，得易科罰金。

判決書指出，吳男與鄰居長期不睦，2024年2月他在住家附近空地與鄰居發生爭吵，竟徒手掐住對方脖子，還嗆聲：「我要你的命都可以」，導致對方心生畏懼。隔月衝突再起，他不僅言語恐嚇，甚至持獵槍在住家門口朝鄰居周遭開槍，並放話「我直接讓你死」，現場監視器還錄下開槍聲。

法官調查，該把獵槍為吳男父親過世後留下，原本供狩獵使用，依規定僅屬行政裁罰範圍，但吳男已偏離原住民傳統狩獵用途，將槍枝當作恐嚇工具，甚至在開放空間射擊。法官認定，該地點為無門禁之空地，屬不特定人可進出的場所，已符合「公眾得出入之場所」，行為具有高度危險性。

除開槍事件外，吳男也因犬隻問題與另一名鄰居爭執，透過房客轉達「鐵門也可以隔著拿槍打你」等語，構成恐嚇；同年5月又在住處外毆打對方，造成頸部與嘴部受傷，並揚言要殺掉對方的狗。受害人不堪其擾報警，警方於2025年8月持拘票將他逮捕，並查扣獵槍等物。

法官審理，吳男僅對部分恐嚇犯行坦承，其餘則否認。法官審酌監視器影像、證人證詞及鑑定報告，認定其確實持槍開火，且言語具體明確，足以使人恐懼，辯詞不足採信。至於另一起持鐮刀恐嚇的指控，因證據不足，判決無罪。

法官認為，吳男因鄰里糾紛動輒以暴力與恐嚇處理，甚至使用具殺傷力的槍枝，對他人生命安全造成威脅，且未與被害人和解或賠償，犯後態度不佳，量刑不宜過輕，最終依開槍射擊罪判處7年徒刑併科罰金5萬元。另恐嚇與傷害罪分別判刑，合併執行10月徒刑，得易科罰金，並沒收獵槍及相關器具。