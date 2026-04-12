快訊

陸釋10項利多 商總：對台灣經濟會有很大幫助

美伊談判破局後首發文！川普暗示仍握1王牌 可能波及中國印度

別只顧食材新鮮度…營養師揭免洗筷、湯匙恐怖污染源 3招教你安心吃

聽新聞
0:00 / 0:00

與鄰居口角就掐頸、拿獵槍掃射 他被法院重判7年

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

新竹縣吳男與鄰居不睦，多次持獵槍朝鄰居周遭開槍，還動手掐脖、毆人，行徑引發恐慌。新竹地院審理後，依非法持有非制式獵槍於公眾得出入場所開槍射擊等罪，判處7年徒刑，併科罰金5萬。另多起恐嚇與傷害罪分別判刑，合併執行10月徒刑，得易科罰金。

判決書指出，吳男與鄰居長期不睦，2024年2月他在住家附近空地與鄰居發生爭吵，竟徒手掐住對方脖子，還嗆聲：「我要你的命都可以」，導致對方心生畏懼。隔月衝突再起，他不僅言語恐嚇，甚至持獵槍在住家門口朝鄰居周遭開槍，並放話「我直接讓你死」，現場監視器還錄下開槍聲。

法官調查，該把獵槍為吳男父親過世後留下，原本供狩獵使用，依規定僅屬行政裁罰範圍，但吳男已偏離原住民傳統狩獵用途，將槍枝當作恐嚇工具，甚至在開放空間射擊。法官認定，該地點為無門禁之空地，屬不特定人可進出的場所，已符合「公眾得出入之場所」，行為具有高度危險性。

除開槍事件外，吳男也因犬隻問題與另一名鄰居爭執，透過房客轉達「鐵門也可以隔著拿槍打你」等語，構成恐嚇；同年5月又在住處外毆打對方，造成頸部與嘴部受傷，並揚言要殺掉對方的狗。受害人不堪其擾報警，警方於2025年8月持拘票將他逮捕，並查扣獵槍等物。

法官審理，吳男僅對部分恐嚇犯行坦承，其餘則否認。法官審酌監視器影像、證人證詞及鑑定報告，認定其確實持槍開火，且言語具體明確，足以使人恐懼，辯詞不足採信。至於另一起持鐮刀恐嚇的指控，因證據不足，判決無罪。

法官認為，吳男因鄰里糾紛動輒以暴力與恐嚇處理，甚至使用具殺傷力的槍枝，對他人生命安全造成威脅，且未與被害人和解或賠償，犯後態度不佳，量刑不宜過輕，最終依開槍射擊罪判處7年徒刑併科罰金5萬元。另恐嚇與傷害罪分別判刑，合併執行10月徒刑，得易科罰金，並沒收獵槍及相關器具。

<a href='/search/tagging/2/新竹縣' rel='新竹縣' data-rel='/2/249353' class='tag'><strong>新竹縣</strong></a>吳男與鄰居不睦，多次持獵槍朝鄰居周遭開槍，還動手毆人，行徑引發恐慌。示意圖／Ingimage
新竹縣吳男與鄰居不睦，多次持獵槍朝鄰居周遭開槍，還動手毆人，行徑引發恐慌。示意圖／Ingimage

新竹 新竹縣 鄰居

延伸閱讀

未鑑定「復歸社會可能」 殺兩警恐「可教化」逃死

口角後不滿妻子申請保護令 高雄男街頭亮刀拒捕！警方壓制送辦

被女友趕出門竟引爆瓦斯 英男炸毀整排住宅判刑11年

男子為追求女大生在宿舍外站崗3個月 簡訊轟炸還強行摟腰下場曝

相關新聞

台南居家托育2女打飛嬰兒 重摔用腳踹致重傷害 南檢列21條犯行起訴

台南麻豆2名居家托育人員涉施虐6名嬰幼兒，其中1名11月大男嬰腦部硬腦膜下出血，仍在加護病房治療，檢方訊後將2人聲押禁見獲准，受害嬰幼童家長聯合聲明痛批「無法想像怎麼有這麼變態的人」；台南地檢署調查詳列2女總計21起犯行，依妨害幼童發育罪提起公訴。

上市紡織大廠大宇13億賣廠房 董事、員工內線交易6人遭訴

上市公司大宇紡織2023年間，基於活化資產欲出售其桃園廠，吸引多組買家競逐，最後以13.29議員順利出售。公司姚姓董事和周姓、陳姓女員工，趁此重大消息公開前，涉嫌違反證券交易法行內線交易，共獲利70萬餘元，新北地檢署依證交法內線交易罪起訴6人。

吃不到薑絲炒大腸他告餐廳恐嚇 老闆傳訊「吃大腸啊」非惡意不起訴

薑絲炒大腸是客家經典料理，一名客人去年8月到苗栗縣大湖鄉一家餐廳指定要吃薑絲炒大腸撲空離開，老闆調來材料，傳訊息「哥，吃大腸啊」，挨告涉嫌恐嚇，檢察官最近不起訴處分，老闆終於鬆了一口氣。

人妻不滿工程師男友提分手 批用完嫌老並公布姓名稱「專找有夫之婦」

陳姓人妻不滿工程師男友明知她有家庭，仍追求她在一起又提分手，多次前往男子住處大喊、鳴按喇叭，傳訊「用完嫌老」，放話「不要被我等到」，並在其公司GOOGLE評論留言「專找有夫之婦」等；因兩人和解，台南地院將陳女依違反個資法判刑3月，緩刑2年。可上訴。

好心借三角錐卻喪命!竹東老婦站貨車前遭輾斃 司機判6月

程姓大貨車司機去年9月在新竹縣竹東鎮某路段違規停車卸貨，因未注意車頭前方狀況，起步時當場撞倒並輾斃好心提供他三角錐的許姓老婦，新竹地院審理後，依過失致死罪判處程男有期徒刑6月，得易科罰金18萬。

高雄鳳山警方路檢一晚查獲4件違規 他無照騎車還喝酒慘了

高市鳳山警分局昨晚執行酒、毒駕取締專案勤務，在2處路檢點動員32名警力攔檢，一晚查獲3件酒駕、1件公共危險；其中一名鄭姓男子躲不過警方「招喚」，被查出無照騎車、酒測值0.17毫克，被開出可處1萬8000元至3萬6000元罰單。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。