屢催未果！彰化縣定古蹟開化寺、懷忠祠廟產仍未返還 公所提告

彰化市公所管理的國定古蹟彰化市聖王廟，以及縣定古蹟開化寺、懷忠祠，過去部分廟地曾出租供居民使用，但因涉及違建與古蹟維護問題，公所近年欲收回使用權，多數承租人未積極處理，為取回開化寺與懷忠祠廂房及廟地，彰化市公所去年9月提起訴訟，請求返還相關廟產，法院預計4月13日在開化寺進行首次現勘。

彰化市公所目前管理15間寺廟，部分廟產因歷史因素形成既有使用狀態，彰化市民代表會近年多次要求公所積極處理。日前代表會質詢時，市民代表林深山指出，幾年前下鄉考察即提醒開化寺等地不應再出租，質疑為何合約到期後仍收取租金；市民代表林大傑也批評，包括開化寺、懷忠祠及聖王廟等廟地遭嚴重占用，至今卻未見具體作為。

代表會主席陳文賓表示，雖已進入訴訟程序，公所仍應加速處理。他指出，開化寺地段精華，租金卻偏低，以20平方公尺計算，一年僅收2萬多元，古蹟長期遭占用，質疑公所是否善盡管理責任。

彰化市公所寺廟室說，代表會自2020年起即要求積極收回遭占用廟產，但當時多數租約為4年期，尚在履約期間，因此先行提醒承租人租約至2024年屆滿後不再續租，並自2025年起全面停止出租。期間也多次要求承租人返還，但多數未積極配合，因而於去年9月提起訴訟。

據了解，占用情形較嚴重的開化寺，有廂房被用作營業場所，廟地甚至遭原地興建建物，公所指出，承租戶雖多次表達已在尋找其他處所營業，但卻沒有拆除進度；懷忠祠則涉及6、7戶店面與住家，承租後搭建違建，部分區域原本木造地板遭改為水泥地，甚至封堵出入口。

至於聖王廟後方空地，曾出租予知名進口零食業者使用，經市公所協調後，屋主表達願意將建物捐贈公所，但後續拆除範圍仍待釐清。彰化市長林世賢表示，目前已提起訴訟，對於取回廟產具有信心。

國定古蹟彰化聖王廟歷史悠久，卻也面臨廟地被占用的問題。報系資料照