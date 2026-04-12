苗栗男騎機車超速26公里 撞上違規迴轉騎士釀一死 二審免關

苗栗縣宋姓男子在前年底時在大湖鄉台3線騎機車，在內側車道超速26公里，當時李姓機車騎士在外側車道，沒注意到後方宋男，李打方向燈後，隨即欲從外側車道切向內側車道迴轉，宋反應不及撞上，釀李男傷重不治，一審依過失致死罪，判宋7月徒刑，上訴二審後，宋與被害人家屬達成和解，獲得緩刑3年，仍可上訴。

判決指出，宋姓男子在2024年11月10日上午8時許，騎機車沿苗栗縣大湖鄉台3線汶水加油站前路段行駛，該路段速限為每小時60公里，宋男以時速約86.4公里，超速行駛在內側車道。

當時李姓男子騎機車同向行駛在外側車道，李男在一顯示方向燈後，疏於注意內側車道的宋男機車，隨即從外側車道切內側車道欲迴轉，雙方發生碰撞，李男因呼吸衰竭合併敗血性休克不治身亡。

一審審認，依據車禍事故鑑定意見書，李男未依規定讓直行車先行而貿然左迴轉，是車禍的「肇事主因」，宋男超速且未注意車前狀況，為「肇事次因」，宋男在車禍發生後留在現場，向到場處理的員警自首坦承肇事。

不過宋男駕駛的機車未投保強制險，死者家屬先由財團法人汽車交通事故特別補償基金，獲賠200餘萬元。

一審審酌，雙方未達成和解或任何賠償，依過失致死罪，判處宋男有期徒刑7月。

宋男不服，上訴台中高分院，二審審理期間，宋男已被被害人家屬達成和解，今年4月已全數匯款賠償，因此宣告緩刑3年，仍可上訴。