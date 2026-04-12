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婚後甜蜜59天陸妻人間蒸發 桃園男苦守24年空房法官准離

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

桃園男子2002年間支付新台幣20萬元聘金，到中國大陸娶妻，公開宴客後，男子先行返台辦理登記，詎料，新婚妻和岳家家族竟自此人間蒸發，失聯24年間，陸妻未曾來台相聚，讓這段婚姻僅維持59天甜蜜期便有名無實；桃園地院審理後，准予男子離婚請求。

判決指出，男子於2002年4月3日與大陸地區女子在中國結婚，當時雙方不僅完成登記並辦理婚宴，男子另給付新台幣20萬元聘金給新婚妻，同年5月31日男子先行返台辦理結婚登記，原先期待妻子隨後就到，沒想陸妻與岳家家人竟隨即失聯，音訊全無，雙方長期分離、婚姻關係形同空殼迄今已超過20年。

桃園地院審理期間，陸妻經合法通知均未到場，也未提出書狀聲明，案件由原告男子單方陳述進行審理；法官並調閱內政部移民署查詢陸妻的入出境資料，確認陸妻自與男子婚後數十年間從未入境台灣，顯示雙方自結婚後即未共同生活，缺乏實質婚姻經營基礎。

法官認為，依民法第1052條第2項規定「若婚姻已生重大破綻且無回復可能，即屬難以維持婚姻之重大事由」本案男女雙方分離長達數十年，情感完全疏離，客觀上已喪失共同生活可能，被告女方顯然沒有與原告男子共同經營家庭生活的意願。

法官審理後認為，兩造婚姻徒具形式且已無回復希望，重大事由應由被告陸妻負責，因此准予原告男子離婚請求 。

桃園有名男子2002年間在中國娶妻，完成登記與宴客後，男子先行返台辦理登記，詎料，新婚妻和岳家家族就此人間蒸發，陸妻也未曾來台，失聯迄今24年，男子請求准予與陸妻離婚，桃園地院審理後，認雙方婚姻已無實質關係，准離。示意圖／AI生成
桃園有名男子2002年間在中國娶妻，完成登記與宴客後，男子先行返台辦理登記，詎料，新婚妻和岳家家族就此人間蒸發，陸妻也未曾來台，失聯迄今24年，男子請求准予與陸妻離婚，桃園地院審理後，認雙方婚姻已無實質關係，准離。示意圖／AI生成

民法 大陸 離婚

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