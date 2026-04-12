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實務見解限於「法定貨幣間轉換」虛幣洗法幣 閃銀行法重罪

聯合報／ 記者曾健祐／台中報導

<a href='/search/tagging/2/泰達幣' rel='泰達幣' data-rel='/2/167504' class='tag'><strong>泰達幣</strong></a>是如今最熱門的穩定幣。穩定幣與美元掛鉤，幾乎不受傳統金融體制監管，有利不法份子轉移資金。（路透）
泰達幣是如今最熱門的穩定幣。穩定幣與美元掛鉤，幾乎不受傳統金融體制監管，有利不法份子轉移資金。（路透）

蘇姓越南移工幫客戶將市值約五億台幣的泰達幣換成越南盾，手法類似違反銀行法的「地下匯兌」，但實務見解限於「法定貨幣間轉換」，蘇以虛擬幣換取法幣，僅能論以洗錢防制法特殊洗錢罪，刑度從「七年以上」大打折，降為六月以上、五年以下；檢方指若詐團利用非法匯兌，只需多轉一層虛幣恐規避重罪。

台中地檢署檢察官戴旻諺偵辦詐騙案，從中發現蘇姓移工經手巨額轉匯。金流顯示，蘇用泰達幣交易後，再由買家以越南盾打入指定電子錢包，替同鄉轉換貨幣。戴指出，蘇以「虛擬幣」泰達幣、「法定貨幣」越南盾間轉換，行為態樣雖類似銀行法所禁止的地下匯兌，但依現行實務見解，銀行法僅就「視為存款」行為規範，泰達幣非本國、外國流通貨幣，國內金融機構也尚無從事泰達幣與各國貨幣匯兌業務。

也就是說，銀行法禁止的地下匯兌，限於法定貨幣間轉換，蘇這類「非常規地下轉匯」模式，無法以違反銀行法論罪。

台幣 越南 泰達幣

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