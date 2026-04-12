越南移工洗泰達幣賺20萬價差 當私人幣商衝擊金融秩序

台中地檢署。記者曾健祐／攝影

越南籍蘇姓移工擔任「私人幣商」，利用境外OKX交易所購買、收受市值約五億多台幣的泰達幣，再替多名同鄉客戶轉匯成越南盾，賺取其中廿萬元價差；台中地檢署查出，蘇未確認客戶身分、沒留存交易紀錄，極易淪詐騙集團洗錢所用，依洗錢防制法特殊洗錢罪起訴，求刑三年。

蘇已婚，妻子是取得我國身分證的越南人。起訴指出，蘇未確認加密貨幣來源、去向或客戶身分，也沒留存必要交易紀錄，向不詳客戶收受高達一六九一萬四七○五點五泰達幣，換算台幣約五億七四四萬元。

蘇再透過OKX交易所的OTC系統（Over the Counter 場外交易），短時間內賣出泰達幣給買家，再由對方支付越南盾到蘇指定、有兌換越南盾需求的客戶電子錢包內，藉此幫不詳客戶將泰達幣兌換為越南盾，規避洗錢防制規範，從中賺取廿萬匯率價差。

檢方偵訊時，蘇全認罪，表示每十萬泰達幣可獲得一千二百元新台幣報酬，並稱無法確認泰達幣來源是否合法、不清楚買家真實身分，也未留交易紀錄。

檢方根據OKX交易所資料、幣流分析圖，發現蘇自二○二五年一月起多次收受、轉出巨額泰達幣，且都在一小時內清空錢包，符合一般洗錢態樣。

洗錢防制法第八條規定，金融機構及指定之非金融事業或人員，應確認客戶身分，也就是KYC（Know Your Customer）程序及留存交易紀錄，檢方指蘇身為提供虛擬資產服務人員，也應適用該規定。

檢方指出，因泰達幣洗錢風險極高，合法業者必須踐行洗錢防制程序，私人幣商在此找到利基，只要私人幣商不問客戶身分、不管資金來源，就可吸引想規避洗錢防制程序的買家、賣家交易。

蘇經手市值約五億多台幣的泰達幣，交易過程不符程序也沒留下交易紀錄，未完成洗錢防制、服務能量登錄，電子錢包內又有大量泰達幣進出，且無合理來源，檢方依洗錢防制法非法提供虛擬資產服務、特殊洗錢等罪起訴。