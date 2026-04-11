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柑仔店就可以…便宜快速又方便 移工寧違法地下轉匯

聯合報／ 記者鄭國樑曾健祐廖炳棋／連線即時報導

去年五月一名<a href='/search/tagging/2/越南' rel='越南' data-rel='/2/104602' class='tag'><strong>越南</strong></a>移工在<a href='/search/tagging/2/台鐵' rel='台鐵' data-rel='/2/104867' class='tag'><strong>台鐵</strong></a>列車遺落四百萬現金，檢調追查發現背後疑牽扯規模至少二億多元的地下匯兌網絡。示意圖，非新聞當事照。圖／聯合報系資料照片
去年五月一名越南移工在台鐵列車遺落四百萬現金，檢調追查發現背後疑牽扯規模至少二億多元的地下匯兌網絡。示意圖，非新聞當事照。圖／聯合報系資料照片

去年五月一名越南移工在台鐵列車遺落四百萬現金，檢調追查發現背後疑牽扯規模至少二億多元的地下匯兌網絡；台北市黃姓警官指出，便宜、快速、貼近生活圈，是在台灣的外籍移工喜愛地下匯兌的主因。

東南亞移工有寄錢回鄉需求，受到母國外匯管制，移工為節省銀行手續費或賺較高匯率等，常透過地下匯兌業者轉帳；有移工說，透過熟識的「柑仔店」匯款，每千元新台幣兌換越南盾，匯兌差距約新台幣一百多元，加上手續費較低、不必確認身分、廿四小時服務等，自然趨之若鶩。

黃姓警官指出，地下匯兌業者相較於銀行辦理跨國匯款，中間手續費與匯率都更優惠，移工離鄉背井就是要賺錢，自然能省則省。

越南新住民與移工指出，不透過銀行主因是價差大，以一千元台幣為例，銀行兌換七十一、七十二萬越南盾，地下匯兌俗稱的「柑仔店」可以換到八十四萬越南盾。

選擇地下匯兌的另項主因，是「柑仔店」都做熟人生意，不用看證件，現場就可以與越南家人確認是否轉帳成功，尤其是晚上也能匯款，銀行不可能提供這樣的服務。此外，銀行不僅手續費比較高，不諳中、英文的移工還要與行員溝通、填寫表格，排隊也耗時，到帳時間可能要兩、三天。

地下匯兌多是小吃部或雜貨店老闆娘出面經營，同鄉用母語在臉書或LINE等社群媒體接單，可以到工廠門口或宿舍收現金，還強調效率「迅速到帳」，全天候、無需跑銀行的服務，在移工生活圈信任度高，自然受青睞。

警方表示，這類地下匯兌不必確認客戶身分或資金來源，常被詐騙集團利用；至於金額較高的洗錢犯罪，通常另有金流管道，例如透過博弈或虛擬貨幣等。

監察委員調查，外籍移工人數達數十萬，多數有定期跨國匯款需求，初估每年匯出金額達上千億元，但比對移工人數與匯出金額，有相當比例外籍移工匯款未透過合法管道；監察院要求中央銀行、金管會及勞動部檢討改善。

台鐵 越南

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