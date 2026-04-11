「虛幣轉法幣」難論銀行法地下匯兌 檢示警：詐團恐規避重罪

蘇姓越南移工幫客戶將價值5億元的泰達幣兌換成越南盾，手法類似銀行法「地下匯兌」，但實務見解限於「法定貨幣間轉換」，蘇以虛擬幣換成法幣，僅能論以特殊洗錢罪，刑度從7年以上大打折扣，剩下6月以上、5年以下；檢方更示警，若詐團利用非法匯兌，只需多轉一層虛幣恐規避重罪。

東南亞移工來台賺取工資有寄錢回鄉需求，在當地外匯管制、規避銀行成本，常見地下匯業者從中賺取價差，也不必確認客戶身分、資金來源是否合法，常被詐騙集團當成洗錢隱匿贓款管道。

台中地檢署檢察官戴旻諺偵辦詐騙案，從中發現蘇男經手巨額轉匯，根據金流蘇用泰達幣交易後，再由買家以越南盾打入指定電子錢包，以此替同鄉私下轉換貨幣。

戴指出，蘇男以「虛擬幣」泰達幣、「法定貨幣」越南盾間轉換，行為態樣雖類似銀行法禁止地下匯兌，但依現行實務見解，銀行法僅就「視為存款」行為予以擬制，泰達幣非本國、外國流通貨幣，國內金融機構也尚無從事泰達幣與各國貨幣匯兌業務。

也就是說，銀行法禁止的地下匯兌，限於法定貨幣間轉換，蘇這類「非常規地下轉匯」模式，無法以銀行法相繩；蘇經手金額高達5億元，若其用法幣間地下匯兌，依銀行法第125條處7年以上徒刑，但他用虛擬幣轉匯法幣，僅能論以洗錢防制法第20條特殊洗錢罪，處6月以上5年以下徒刑。

戴旻諺認為，若從事地下匯兌，只需在法幣匯兌間多加一層虛擬貨幣，即可規避銀行法重罪，更甚者虛擬貨幣有匿名性，又常遭不肖人士作為洗錢犯罪工具， 嚴重增加檢警查緝難度，衝擊金融秩序。

戴起訴並請法院審酌，政府不遺餘力打擊洗錢，蘇收受無合理來源、與收入顯不相當巨額，規避客戶審查、幫不詳客戶將泰達幣兌換成越南盾，行為類似銀行法禁止的非法辦理國內外匯兌業務，嚴重影響金融秩序，求處3年以上徒刑、併科罰金。