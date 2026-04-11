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不爽有人加班！北市大樓管理員「想下班」國罵趕人挨告...獲判無罪

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

北市張姓大樓管理員，不滿大樓員工加班超過晚上10點門禁，延誤他下班時間，雙方在走廊爆發口角，張男不僅以「操你媽」等語辱罵，還動手推擠，鍾姓員工憤而提告強制罪。台北地院審理認為，辱罵內容是情緒發洩，且當時鍾男本就準備離開，推擠是因為反擊，難認張男有強制犯意，判張男無罪。

判決指出，張男在台北市中山區「中建大樓」擔任管理員，2025年5月15日晚上10時3分，他在大樓8樓巡視時，發現鍾男仍在加班，由於已超過大樓晚上10點的門禁時間，張男不滿下班受阻，火大飆罵「他媽的」、「操你媽」等語，並在走廊與鍾男發生拉扯推擠，導致鍾男撞向牆壁。

案經鍾男提告，檢方偵查認定張男為了早點下班，用髒話、推擠等方式妨害他人自由，依強制罪嫌起訴並聲請簡易判決處刑。不過台北地院受理，認為案情不宜簡易判決處刑，改依通常程序審理。

張男在庭上坦承有罵人和推人，但堅決否認有強制犯意，辯稱是因為鍾男常違規超時加班，且當天是鍾男先碰撞到他，他基於反擊才動手推回去，沒有要強迫對方做什麼。

法官親自勘驗現場監視器畫面，發現衝突發生時，鍾男已揹著後背包在辦公室門口，並與張男一起離開8樓，顯見當時已準備下班離開，認爲張男沒有必要再施以強暴、脅迫手段，另外，畫面顯示是鍾男先碰到張男，張男才回擊，與張男辯稱反擊的說法相符。

至於辱罵言論部分，法官認為，張男充其量是在發洩憤怒情緒，客觀上難認定是「加害行為」，也未達到讓人心生畏懼、進而影響意思決定自由的程度，與強制罪的強暴、脅迫構成要件不合。

法官總結，檢方所提證據不足以證明張男具備強制罪的犯意與行為，基於無罪推定原則，判張男無罪。可上訴。

台北地方法院。圖／聯合報系資料照
台北地方法院。圖／聯合報系資料照

北市 罵髒話

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