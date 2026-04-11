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中壢竊賊出沒！凌晨闖餐廳搜刮 業者心痛損失3萬元
桃園市中壢區林森路上1間餐廳於昨(10)日凌晨2時許遭遇竊賊闖入，業者辛苦經營的營業額與店內手機慘遭搜刮，損失約3萬元。中壢警分局龍興派出所接獲報案後，目前已掌握犯嫌特徵並調閱監視器畫面，積極展開偵辦。
警方說明表示，昨日下午16時40分許獲報，位於林森路的某間餐廳在當日凌晨遭竊。經初步了解，竊嫌闖入店內後，鎖定收銀台、抽屜及錢包內的現金進行搜刮，並取走店內使用的手機1支，財損總計約3萬元。分局長林鼎泰強調，維護轄區治安責無旁貸，警方將持續結合科技偵查手段，鎖定犯嫌、積極查緝到案，以維護民眾財產安全。
據悉，受害店家調閱監視影像發現，犯嫌為一名男性外部竊賊，對方甚至找出了原先藏起來的鐵捲門遙控器進入店內。努力賺來的營業額全部不見，更導致後續叫貨出現困難，讓老闆十分痛心。
本文章來自《桃園電子報》。原文：中壢竊賊出沒！凌晨闖餐廳搜刮 業者心痛損失3萬元
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