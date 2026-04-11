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餐會涉賄選爭議！台東立委黃建賓獲不起訴

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導

去年大罷免活動期間，民進黨發言人吳崢告發國民黨立委黃建賓辦餐會、招待選民，意圖影響罷免投票意願，涉嫌違反選罷法。經台東地檢署偵辦後，最終認定罪嫌不足，近日依法作出對黃建賓不起訴處分。全案偵結。

不起訴書指出，現任立法委員黃建賓於2025年6月3日，在台東市某飯店舉辦餐會，現場席開多桌並提供茶點餐飲，期間並有發表言論，呼籲支持不同意罷免，疑似涉及以餐敘方式對選民交付不正利益，涉嫌違反公職人員選舉罷免法。

檢方調查後指出，該餐會席開32桌，每桌約10人，餐點內容為一般茶點與飲品，包括麵包、蛋糕及飲料等，整體費用屬一般餐敘規模。

經調查，多名與會者於調詢及偵查中證稱，部分人為自行出資參與餐會，並非免費招待；另有部分參與者表示，當時多以朋友聚會、聊天為主，並未特別關注現場政治宣講內容。

檢方進一步指出，即便現場有人聽聞相關政治訴求，但並無證據顯示參與餐會與其投票意向之間具有對價關係或實質影響。此外，餐點單價換算後約每人僅約數十元，屬一般社交餐飲層級，難認足以動搖選民投票意志。

調查亦顯示，部分與會者甚至並非該罷免案之投票權人，進一步降低行為與選舉結果之關聯性。綜合相關證詞與客觀事證，檢方認為，無法證明被告具備以餐會作為交換投票意向之犯意或對價關係，依刑事訴訟法規定，認定犯罪嫌疑不足，予以不起訴處分。

去年大罷免活動期間，民進黨發言人吳崢告發國民黨立委黃建賓辦餐會、招待選民，意圖影響罷免投票意願，涉嫌違反選罷法。經台東地檢署偵辦後，最終認定罪嫌不足，近日依法作出對黃建賓不起訴處分。圖／黃建賓辦公室提供
去年大罷免活動期間，民進黨發言人吳崢告發國民黨立委黃建賓辦餐會、招待選民，意圖影響罷免投票意願，涉嫌違反選罷法。經台東地檢署偵辦後，最終認定罪嫌不足，近日依法作出對黃建賓不起訴處分。圖／黃建賓辦公室提供

黃建賓 民進黨 國民黨 台東

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