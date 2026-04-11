業務員酒駕撞死人躲家中6小時遭逮 已賠1030萬…法院判刑4年6月

業務員那姓男子去年6月因酒駕在新北市板橋區撞死機車騎士還肇逃，躲家中6小時遭海山警方逮捕，國民法官考量那男事後認錯且已完成賠償家屬1030萬元，昨依酒駕致人於死及肇事致人於死逃逸2罪，判刑4年6月，可上訴。

判決指出，新北市警方去年6月24日凌晨5時40分獲報板橋區華江三路發生交通事故，轄區江翠派出所與交通分隊員警趕抵現僅見一輛機車倒在地上，騎士林姓男子（54歲）躺在路中，疑似遭撞擊後倒臥在地，但肇事車輛已不見蹤影。

警方調閱附近監視器影像，確認林男是遭1輛黑色汽車追撞，肇事駕駛並未報案還隨即加速逃離現場，林男全身多處受傷及腦部受到撞擊，由救護車送往亞東醫院救治後，轉入加護病房，隔天下午3時許宣告不治。

警方於車禍發生後成立專案小組，於案發後6小時循線前往新北市五股區查獲肇事駕駛那姓男子（43歲）到案，且事隔6小時那男經檢測其酒測值還有每公升0.25毫克。

那男在建設公司從事建案或土地開發業務員，到案後表示，當時酒醉到幾乎快要睡著，事後也坦承犯行。國民法官考量那男已與死者母親及兒子等家屬達成賠償1030萬元共識，含強制險200萬元，已先給付470萬元，餘款560萬元，也在昨天當庭給付完畢，昨依酒駕致人於死及肇事致人於死逃逸2罪，合併判刑4年6月，仍可上訴。

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業務員那姓男子去年6月因酒駕在新北市板橋區撞死機車騎士還肇逃，躲家中6小時遭海山警方逮捕，國民法官考量那男事後認錯且已賠償家屬1030萬元，昨依法判刑4年6月。記者王長鼎／翻攝

業務員那姓男子去年6月因酒駕在新北市板橋區撞死機車騎士還肇逃，躲家中6小時遭海山警方逮捕，國民法官考量那男事後認錯且已賠償家屬1030萬元，昨依法判刑4年6月。記者王長鼎／翻攝