為了10萬元…男朝神壇民宅丟汽油彈縱火 殺人未遂被判8年10月

台南仁德區一神壇去年3月間發生火警，經檢警調查，屋主兒子在外糾紛，對方以10萬元代價，找宋、楊及任姓男子丟汽油彈報復，險波及隔壁瓦斯行，一審認宋、楊犯殺人未遂罪分處8年10月、8年半，任為幫助犯判2年8月，上訴二審認宋、楊應論以共同正犯而改判，刑度不變。

楊辯稱，他不知該住宅有人使用，也不知案發當時裡面有人，當時只是要警告屋主兒子而已，他本來是要丟2樓的宮匾，錯手才會兩個酒瓶都飛進去2樓，且他完全沒有看到瓦斯鋼瓶。

宋辯稱，他是要丟1樓金爐，結果穿越金爐底下飛到鐵門那邊，當時住宅沒有燈光，他跟綽號「阿凱」等人以電話通話時，有確認有沒有人居住，他們說住宅是屋主的舊家改的，沒有人居住，他們說要警告屋主的兒子。

台南高分院指出，原審以宋、楊2人罪證明確，論罪科刑。然而，原判決認定2人基於殺人、燒燬現供人使用住宅犯意聯絡，卻未認定2人應論以共同正犯，有事實與主文、理由不符違誤，因而撤銷改判。法官認楊共同犯殺人未遂罪判8年6月、宋共同犯殺人未遂罪判8年10月，可上訴。

台南高分院表示，宋、楊2人上訴意旨仍執前詞否認犯罪，對原判決已說明事項及原審採證認事職權適法行使，持憑己見，任意指摘原判決不當，並不可採。

檢警調查，綽號「阿凱」男子、陳姓男子與屋主兒子有不明糾紛，指示宋對其住處投擲汽油彈縱火報復，並應允10萬元為報酬。宋去年3月20日在汽車旅館與楊見面商議，並允諾事成可分得5萬元。

宋、楊謀議後，楊即駕駛轎車至台南任住處附近，邀任前來駕車搭載2人前行，經加油站時由楊下車買汽油，在車上以將汽油倒入酒瓶，製作汽油彈3枚。

宋等3人於去年3月21日凌晨1時40分許抵達屋主住處前，明知隔壁即為瓦斯行，門口並擺放20支以上瓦斯桶，宋、楊下車後，分別將汽油彈點燃，隨即往住宅2樓臥室及1樓丟擲，見引燃火勢後旋即上車，由任駕車迅速離去。

屋主聽聞聲響發現火勢延燒後，隨即起身並對外呼救，順利逃生。消防人員接獲報案後到場撲滅火勢，才未繼續延燒。警方據報後，同年月24日、26日陸續將楊、宋拘提到案。至於陳部分，經檢察官另囑警偵辦中。