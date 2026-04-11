網友預告到台中、中壢火車站隨機殺人 恐嚇遭判刑…電競主機也被沒收

張姓男子玩新楓之谷線上遊戲時，竟在公開頻道揚言「到台中火車站隨機殺人」、「從內湖下中壢火車站隨機殺人」，網友見狀心生畏懼，警方獲報搜索、逮捕張；法院認為，張釀社會畏懼、公眾運輸還得因此加強戒備，依恐嚇公眾罪判他3月，其被查扣GIGABYTE電競主機沒收，可上訴。

檢警調查，張男2023年6月20日晚上7點到11點間，上網玩「新楓之谷」遊戲時在公開頻道內，接續留言恫嚇稱「我會叫我車隊的人在6月25日台中火車站隨機殺人」、「繼續廣我，在台中車站殺人、打斷手腳」。

張還預告「6月21日，將會從內湖下去中壢火車站，隨機殺人」、「我已經要打算賣房子，準備殺完人坐飛機離開」等與恐嚇，有玩家、巴哈姆特網路論壇使用者看到心生畏懼，鐵路警局獲報後搜索、查扣張男的GIGABYTE主機。

檢方訊時，張坦承不諱，與其他證人證詞相符，並有網站留言截圖、搜索扣押證物可佐，偵結依恐嚇公眾罪嫌將他向法院聲請簡易判決處刑。

台中地院審酌，張男造成公眾心生畏懼、公共秩序騷擾不安，還預告將在公眾運輸工具隨機殺人，也造成公眾運輸場所必須加強戒備，導致民眾畏懼使用公眾運輸，將使社會付出巨大經濟成本，更破壞民眾對公眾運輸之信任感、安全感。

中院考量張犯後坦承等一切情狀，依恐嚇公眾罪判他3月，得易科罰金，另張被扣案的GIGABYTE主機，認定為其犯罪所用，宣告沒收。