獨／通緝犯失聯32年兄聲請宣告死亡 法官查出他在廣東吃牢飯

桃園男子32年前因案潛逃出境，就此與家人失聯，後遭台北地院發布通緝，兄長誤認他已不在人世，去年向法院聲請宣告死亡，不料法官透過兩岸司法互助管道詳查，赫然發現「失蹤男」改名在中國廣東監獄服刑，甚至下個月初將刑滿出獄，桃園地院據此駁回聲請。

男子兄長主張，弟弟1994年9月3日前往大陸地區後便徹底失聯，就連雙親相繼過世，弟弟也未現身奔喪，最後一次有訊息時，是小姪子在2008年間曾接過弟弟的來電，不過就此之後音訊全無；由於男子失蹤至今已逾30年，家屬認為他生死不明，符合法律規定的失蹤逾7年要件，於是向法院提出公示催告，希望能依法完成宣告男子死亡程序。

調查時，法官依職權調閱判例，發現男子「人間蒸發」的原因並非單純失蹤。北檢起訴內容指，男子於1987年至1994年間，在台北市連續犯下偽造文書、詐欺等多起案件，1994年間遭訴後，因逃匿未到案，導致審判程序無法進行，台北地方法院於同年11月2日發布通緝。

根據北院2007年做出的免訴判決內容指出，由於男子涉犯刑法第216、212及340條等罪，從重依刑法第340條「常業詐欺罪」處斷，刑期為1年以上7年以下。依據修正前刑法的規定，該案追訴時效為12年6個月，計算後已於2007年2月20日完成，北院當年因此判決「免訴」確定；儘管法律已不再追訴，但男子自1994年9月3日出境前往香港後，至今再無入境紀錄。

法官參酌失蹤男兒子的證詞指出，他爸可能關押在大陸地區，後因未再有聯繫，猜測可能已死亡等情，於是透過法務部啟動「海峽兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議」向中國大陸相關單位清查男子下落，對岸先前清查上海市無任何有關男子羈押或犯案的紀錄，讓法官一度誤認男子可能真的已死，並於去年12月23日朝「失蹤滿7年」方向，發布公示催告，進行宣告男子死亡的程序。

案件於今年2月間出現轉折，法務部接獲中國大陸回覆，經廣東省相關司法機關查證，這名失蹤男已改名住在內地還持有居民身分證，且因涉及販賣毒品案，經當地高級人民法院判處有期徒刑14年，並科處罰金人民幣10萬元，目前正在廣東省韶關監獄服刑，預計將於2026年5月4日刑滿出獄。

法院比對我國與對岸提供的相關照片、身分資料後，確認正在坐牢的男子就是兄長聲稱失蹤多年的弟弟，認為「失蹤男」現今尚在人世且有明確的關押地點，甚至連出獄日期都清清楚楚，完全不符合法律上死亡宣告的要件，認為此件聲請宣告死亡無理由，裁定駁回。