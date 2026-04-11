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國安密帳案 劉冠軍免訴確定

聯合報／ 記者林孟潔／台北報導

<a href='/search/tagging/2/國安局' rel='國安局' data-rel='/2/128567' class='tag'><strong>國安局</strong></a>前上校出納組長劉冠軍，涉及國安密帳案侵占巨額公款潛逃。圖／聯合報系資料照片
國安局前上校出納組長劉冠軍，涉及國安密帳案侵占巨額公款潛逃。圖／聯合報系資料照片

國安局出納組前組長劉冠軍侵吞「奉天專案」基金孳息一點九億元，廿六年前從新竹南寮漁港偷渡離境，行蹤至今成謎。劉涉犯貪汙治罪條例侵占公有財物罪，因追訴權時效已完成，一、二審判決劉免訴，最高法院駁回檢方上訴，全案確定。

劉冠軍一九九九年職掌國安局奉天專案基金，辦理歸墊基金後，仍有美金七九九萬餘元（約新台幣一點九億元），應屬國安局預算外收入，未料劉利用職務之便，陸續侵占、挪用鉅額公款孳息，案件曝光後，二○○○年九月三日劉潛逃大陸遭通緝，外界稱為「國安密帳案」。

台北地方法院一審認為，劉冠軍犯修正前貪汙治罪條例，最重本刑為無期徒刑，追訴權時效為廿年，又因劉逃亡被通緝，造成審判不能進行，時效應加計因通緝而停止的追訴期間四分之一，合計為廿五年。

一審認定劉冠軍追訴權時效，應自犯罪行為終了日一九九九年四月二日起算廿五年，再加計實施偵查日至通緝發布日期間，共計廿五年十月廿八日，再扣除檢方起訴至案件實際繫屬法院之間的六天，認定追訴權時效至二○二五年二月廿四日已完成，因此不經言詞辯論，判決免訴。檢方認為，劉冠軍還涉陸海空軍刑法投敵罪，認為一審計算時效有誤而提上訴；二審經計算後認為追訴權時效應在二○二五年四月廿一日完成，且檢方起訴指劉陸續透過挪用公款辦理定存、短報利息來侵占孳息，不涉及投敵罪嫌，仍判決免訴。

檢方再提上訴，最高法院認為二審判決計算追訴權時效沒有違誤，駁回上訴，判決劉冠軍確定免訴。

最高法院 國安局 貪汙

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