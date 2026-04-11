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電視劇製作人涉共諜 求刑12年

聯合報／ 記者蕭雅娟林孟潔／台北報導

李能謙。圖／聯合報系資料照片
李能謙。圖／聯合報系資料照片

台灣電視劇製作人、藝人劉香君丈夫李能謙，涉遭中共軍情單位吸收，刺探、收集並交付我國情報人員身分，還出售國軍三千筆個資檔。台北地檢署昨依違反國家情報工作法、國家安全法、個資法等罪起訴李男共五人，對李求刑十二年。

李能謙坦承違反國安與個資法，但否認觸犯七年以上重罪的國家情報工作法，辯稱不知傳送的檔案有情報員。在押的李昨移審法院，法院裁定續押禁見。同案起訴包括空軍退役士兵柯孟妤、李能謙「澗洰工作室」員工張家凌、彭永聰、徐胤豪等四人。

全案源於李能謙假冒輝達執行長黃仁勳名義，投放臉書粉專與一頁式廣告詐騙，金額超過一三○○萬元，檢方諭令李廿萬元交保、限制出境；北檢主任檢察官曾揚嶺分析扣押手機，從微信軟體發現李涉共諜案外案，緊急拘提李到案，聲押禁見獲准。

李被中共情工人員「福州溫泉」吸收，刺蒐我國軍情資訊換取報酬，透過徐胤豪找上綽號「漢堡」的男子（另案偵辦），由於「漢堡」建立龐大國軍資料庫，輸入關鍵字就能搜尋總統府、外交部、空軍作戰司令部機敏單位資料，李男取得情報人員、三軍軍官三千多筆個資後，去年四月分為六個檔案交給對岸。

檢方查出，李前年找張家凌共赴廣州，與共軍「小藍」餐敘，對方提出情蒐需求，雙方約定以「情報價值」計算酬勞。李返台後，指示彭永聰刺探軍機，彭以新台幣五千元購入五十名軍人個資，李傳給「小藍」索價人民幣五千元，但因價值不足被打槍。

調查發現，李曾替「小藍」建立「職業軍人靠北互助會」Telegram群組，且在社群刊登群組連結，吸引現役軍人加入，「小藍」在群內假借美國、新加坡名義發言，營造投稿獲取報酬氛圍，未獲積極回應而未果。

張家凌介紹空指部退役友人柯孟妤給李，柯女交付服役期間取得的行政首長搭乘專機作業流程等資訊給李，李翻拍傳給「小藍」運用。

輝達 共軍 國軍 共諜 黃仁勳

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