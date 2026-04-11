男酒駕撞死騎士後逃逸 新北國民法官參審判4年半

那姓男子去年酒駕後撞死機車騎士後駕車逃逸遭逮捕，台灣新北地方法院國民法官今天宣判，審酌那姓男子坦承罪行並與被害家屬和解賠償獲得原諒，判處有期徒刑4年6月，仍可上訴。

根據新聞稿，那姓男子去年6月24日凌晨酒後開車，行經新北市板橋區華江三路時，撞擊停靠路邊的林姓機車騎士，導致騎士傷重死亡。

那姓男子肇事後駕車逃逸，警方調閱監視器追查，同日上午11時許循線逮捕那姓男子。

經新北地院國民法官合議審理，那姓男子坦承當時醉到幾乎快睡著，法院認為那姓男子即使有移動需求，可搭計程車或找代駕，且酒駕撞人還逃逸，不顧騎士死活，犯罪手段極惡劣，被害人母親開庭時痛哭良久，顯見那姓男子造成損害甚鉅。

法院指出那姓男子有多項前科、素行不佳，但考量坦承犯行，賠償被害人家屬新台幣1030萬元達成和解，家屬也同意原諒並希望給予較輕刑度或緩刑，依酒駕致人於死罪處有期徒刑3年6月，又犯肇事致人於死逃逸罪，處有期徒刑2年，應執行有期徒刑4年6月。

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