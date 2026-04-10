快訊

改版了！南韓電子入境卡標「中國台灣」爭議 頁面今刪出發地、目的地欄位

鄭習會落幕府跳腳 國民黨揪一點回擊賴總統：別再自欺欺人

利多消息不斷、美股電子盤反彈 台指期夜盤由黑翻紅

聽新聞
0:00 / 0:00

嘉義縣議長張明達遭起訴貪汙 服務處晚間發聲明稿：一般社交互動

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導

嘉義縣議長張明達今遭新北市地檢署起訴，收受劉姓友人贈送精品帽子、鞋子等物品，涉犯貪汙治罪條例。張明達服務處今晚發聲明稿說明，張明達與劉姓友人相識逾30年，節慶或日常互贈禮品，部分已退回有貨運紀錄，無針對特定職務事項進行利益交換，尊重司法。

張明達服務處聲明稿指出，張明達與劉姓友人相識逾30年，屬長期往來，友人，雙方過去基於私人情誼，有節慶或日常之禮品互贈情形，性質屬一般社交互動，並非單向收受，也未與職務連結，相關物品由服務處依一般流程收件，過程公開，無隱匿情形。

此外，去年6月至7月間所寄送之部分物品，已於同年7月初主動退回部分內容，並留有託運及通訊紀錄。依法律規定，受賄需具備職務行為與利益間之對價關係，本案中，雙方並無針對特定職務事項進行利益交換，相關往來也未與個案處理形成對應關係。

張明達服務處表示，張明達基於職責協助了解民眾陳情及行政程序，未介入裁量或決策，最終處分由主管機關依法獨立作成，相關事證已由辯護律師提交，後續將配合調查，尊重司法審理。服務處理解社會對廉潔期待，持續以公開態度面對檢視，並請各界理性看待案件進展。

嘉義縣議長張明達今天遭起訴貪汙，服務處晚間發出公開聲明，澄清友人互相送禮，無利益交換的對價關係。聯合報系資料照
嘉義縣議長張明達今天遭起訴貪汙，服務處晚間發出公開聲明，澄清友人互相送禮，無利益交換的對價關係。聯合報系資料照

嘉義縣議長張明達今天遭起訴貪汙，服務處晚間發出公開聲明，澄清友人互相送禮，無利益交換的對價關係。記者黃于凡／翻攝
嘉義縣議長張明達今天遭起訴貪汙，服務處晚間發出公開聲明，澄清友人互相送禮，無利益交換的對價關係。記者黃于凡／翻攝

貪汙 嘉義

延伸閱讀

電台主持人涉行賄嘉縣議長施壓公務員免罰 議長遭起訴涉貪

沈慶京捐210萬是賄賂！法院判決大公開 柯文哲做這10件事成關鍵

紙條寫「晶華→orange出國」 法院：柯文哲確實有指示許芷瑜離境

判決書大公開！合議庭暗指柯文哲干預獨立審判 讓法院承受不當壓力

相關新聞

女星老公涉共諜案！李能謙洩密3000筆個資遭起訴 法院裁定續押禁見

電視劇製作人、藝人劉香君丈夫李能謙涉嫌被中共軍情人員吸收，協助刺探、收集、交付3000多筆公務上應秘密個資、軍方應秘密公務資訊，檢方依違反國家情報工作法、國家安全法等罪嫌起訴李，並具體求刑12年，台北地方法院今開移審庭後，裁定李續押禁見，可抗告。

電台主持人涉行賄嘉縣議長施壓公務員免罰 議長遭起訴涉貪

電台大亨劉家宏販賣保健食品誇大誆稱具療效，經中央及地方衛生機關監錄查獲，由嘉義縣政府衛生局依法開罰，劉男等人涉嫌以名牌帽子和襯衫等高級奢侈品行賄嘉義縣議會議長張明達，出面向衛生局人員關說施壓來降低罰金，新北檢調地檢署今依貪汙治罪條例、洗錢、業務侵占及詐欺等罪嫌起訴劉、張等5人。

嘉義縣議長張明達遭起訴貪汙 服務處晚間發聲明稿：一般社交互動

嘉義縣議長張明達今遭新北市地檢署起訴，收受劉姓友人贈送精品帽子、鞋子等物品，涉犯貪汙治罪條例。張明達服務處今晚發聲明稿說明，張明達與劉姓友人相識逾30年，節慶或日常互贈禮品，部分已退回有貨運紀錄，無針對特定職務事項進行利益交換，尊重司法。

徒手扳開自動門！男子闖高雄機場機坪辯「找朋友」 航警圍捕開罰

林姓男子今天清晨趁安檢準備空隙，闖入高雄國際機場國內線管制區，扳開自動門進入機坪，並稱要「找朋友」。航警局啟動攔截圍捕迅...

板橋欣勵德幼兒園爆園長逼女童「當眾脫衣褲」 法院今晚裁定5萬元交保

新北市板橋區欣勵德幼兒園驚爆陳姓園長日前逼女童當眾脫衣褲 ，新北檢方認涉犯兒少、傷害、強制、妨害幼童發育等罪嫌，惡行重大且有勾串證人及反覆實施之虞，向法院聲押禁見，新北地院今晚開羈押庭，裁定5萬元交保。

地方人士震驚 嘉縣議長張明達遭起訴貪汙喊冤「友人相互送禮」

電台大亨劉家宏涉嫌洗錢、業務侵占等罪嫌，日前遭檢警搜索，意外引爆案外案。劉家宏販賣保健食品誇大療效，請託嘉義縣議長張明達協調減輕罰金，事後出國旅遊帶回LV帽子致贈，張明達今遭貪汙治罪條例起訴。張認為，他與劉認識多年，經常相互送禮，無對價關係。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。