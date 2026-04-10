嘉義縣議長張明達遭起訴貪汙 服務處晚間發聲明稿：一般社交互動

嘉義縣議長張明達今遭新北市地檢署起訴，收受劉姓友人贈送精品帽子、鞋子等物品，涉犯貪汙治罪條例。張明達服務處今晚發聲明稿說明，張明達與劉姓友人相識逾30年，節慶或日常互贈禮品，部分已退回有貨運紀錄，無針對特定職務事項進行利益交換，尊重司法。

張明達服務處聲明稿指出，張明達與劉姓友人相識逾30年，屬長期往來，友人，雙方過去基於私人情誼，有節慶或日常之禮品互贈情形，性質屬一般社交互動，並非單向收受，也未與職務連結，相關物品由服務處依一般流程收件，過程公開，無隱匿情形。

此外，去年6月至7月間所寄送之部分物品，已於同年7月初主動退回部分內容，並留有託運及通訊紀錄。依法律規定，受賄需具備職務行為與利益間之對價關係，本案中，雙方並無針對特定職務事項進行利益交換，相關往來也未與個案處理形成對應關係。

張明達服務處表示，張明達基於職責協助了解民眾陳情及行政程序，未介入裁量或決策，最終處分由主管機關依法獨立作成，相關事證已由辯護律師提交，後續將配合調查，尊重司法審理。服務處理解社會對廉潔期待，持續以公開態度面對檢視，並請各界理性看待案件進展。

嘉義縣議長張明達今天遭起訴貪汙，服務處晚間發出公開聲明，澄清友人互相送禮，無利益交換的對價關係。聯合報系資料照