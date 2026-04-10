板橋欣勵德幼兒園爆園長逼女童「當眾脫衣褲」 法院今晚裁定5萬元交保

新北市板橋區欣勵德幼兒園驚爆陳姓園長日前逼女童當眾脫衣褲 ，新北檢方認涉犯兒少、傷害、強制、妨害幼童發育等罪嫌，惡行重大且有勾串證人及反覆實施之虞，向法院聲押禁見，新北地院今晚開羈押庭，裁定5萬元交保。

板橋區私立欣勵德幼兒園爆發不當管教案件，一名大班女童刷牙時玩水將男童褲子弄濕，陳姓園長竟當全班同學面前強行脫掉女童衣褲，更粗暴將衣服拉至頭部遮臉扭轉衣服，導致女童背部嚴重挫傷，行徑惡劣殘忍。今早受害女童家長在新北市議員劉美芳陪同下，公開控訴幼兒園施暴孩子的惡劣行徑。

新北市教育局說明，4月7日晚間接獲婦幼隊通報，得知欣勵德幼兒園2日中午疑有不當對待幼生，8日派員稽查調閱監視器畫面，經查陳姓園長確有拉扯幼生衣物，並以衣物限制幼生頭部活動等不當對待行為，情節重大，已立即園長停止職務，避免再接觸幼生。

警詢後今將陳姓園長依涉傷害及違反兒少法等罪嫌移送新北地檢署偵辦，檢察官今偵訊後，認陳姓園長涉兒少、成年人故意對未成年人犯傷害、強制及妨害幼童發育等罪嫌，犯嫌重大，且有勾串證人及反覆實施之虞，向 法院聲請羈押禁見；新北地院今晚開羈押庭，無羈押必要，諭知5萬元交保候傳。