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徒手扳開自動門！男子闖高雄機場機坪辯「找朋友」 航警圍捕開罰

中央社／ 高雄10日電

林姓男子今天清晨趁安檢準備空隙，闖入高雄國際機場國內線管制區，扳開自動門進入機坪，並稱要「找朋友」。航警局啟動攔截圍捕迅速緝獲林男，後續將依民用航空法裁罰。

內政部警政署航空警察局高雄分局今天指出，31歲林男上午5時26分趁國內線安檢作業前準備空隙，竄入國內航廈候機室，並徒手扳開通往機坪自動門。男子行為隨即觸動警報系統，高雄國際航空站營運安全組立即實施全程監控，並通報航警局高雄分局及航務組展開圍捕。

警方調查，林男闖入機坪後，航警與航空站工作人員迅速反應，隨即在機坪內成功將人攔下並帶回偵辦。經查發現林男當時精神恍惚，自稱進入機坪是為了「訪友」；警方初步清查林男行經路線影像，確認其未攜帶危險物品，也未破壞機場設施設備。

航警局高雄分局長田偉仁表示，林男誤闖機場管制區部分，後續將依民用航空法裁罰；分局將持續與轄內各駐站單位、保全人員辦理應變演練，強化通報機制以維護國境安全。

依據民用航空法規定，非法進入航空器、機坪、管制區或偵檢區者，可處新台幣5000元以上、2萬5000元以下罰鍰。

高雄國際機場。圖／聯合報系資料照片
高雄國際機場。圖／聯合報系資料照片

安檢 機場 高雄

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