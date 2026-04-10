聽新聞
0:00 / 0:00
徒手扳開自動門！男子闖高雄機場機坪辯「找朋友」 航警圍捕開罰
林姓男子今天清晨趁安檢準備空隙，闖入高雄國際機場國內線管制區，扳開自動門進入機坪，並稱要「找朋友」。航警局啟動攔截圍捕迅速緝獲林男，後續將依民用航空法裁罰。
內政部警政署航空警察局高雄分局今天指出，31歲林男上午5時26分趁國內線安檢作業前準備空隙，竄入國內航廈候機室，並徒手扳開通往機坪自動門。男子行為隨即觸動警報系統，高雄國際航空站營運安全組立即實施全程監控，並通報航警局高雄分局及航務組展開圍捕。
警方調查，林男闖入機坪後，航警與航空站工作人員迅速反應，隨即在機坪內成功將人攔下並帶回偵辦。經查發現林男當時精神恍惚，自稱進入機坪是為了「訪友」；警方初步清查林男行經路線影像，確認其未攜帶危險物品，也未破壞機場設施設備。
航警局高雄分局長田偉仁表示，林男誤闖機場管制區部分，後續將依民用航空法裁罰；分局將持續與轄內各駐站單位、保全人員辦理應變演練，強化通報機制以維護國境安全。
依據民用航空法規定，非法進入航空器、機坪、管制區或偵檢區者，可處新台幣5000元以上、2萬5000元以下罰鍰。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。