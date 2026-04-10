拿幽靈身分證字號網購火車票178筆 男遭判刑又罰款

彰化縣1名呂姓男子以虛假身分字號，去年5月2日到6月8日多次上網訂火車票，結果訂票178筆，成功訂成兩筆、8張車票，其餘取消，被鐵路警察局循線查獲。彰化地方法院審結，依犯鐵路法的以不正方法將虛偽資料輸入電腦而購買車票罪，處有期徒刑2月，緩刑兩年，罰金兩萬元。

彰化地檢偵查，呂男去年5月2日前的不詳時日、地點取得4組Z字號的身分證字號（實際上並無使用這些身分證字號的人），5月2日至6月8日使用弟弟申辦的行動電話上網進入台鐵網路訂票系統，在身分證欄位輸入這4組身分證字號，並登錄乘車的日期和車次、起站、到站代號和訂票張數等訂票資料，取得電腦系統自動產生的預約訂票編號而完成訂票程序，共計訂票178筆，藉此訂得兩筆、8張火車票，其餘訂票取消交易。

呂男坦承使用手機上網訂火車票，然矢口否認犯行，辯稱不知道這些身分證字號哪裡來。彰檢偵查發現他的兩筆車票訂票、取票紀錄的訂票人身分證字號是Z字號，呂男的身分證字號是N字號，足見確有以偽冒身分證字號訂購車票的事實。

彰化地院認為，經檢察官與呂男在審判外達成協商，檢察官聲請改依協商程序而為判決，呂男認罪，願受有期徒刑2月，得易科罰金，緩刑兩年，罰金2萬元。