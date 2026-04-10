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地方人士震驚 嘉縣議長張明達遭起訴貪汙喊冤「友人相互送禮」

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導

電台大亨劉家宏涉嫌洗錢、業務侵占等罪嫌，日前遭檢警搜索，意外引爆案外案。劉家宏販賣保健食品誇大療效，請託嘉義縣議長張明達協調減輕罰金，事後出國旅遊帶回LV帽子致贈，張明達今遭貪汙治罪條例起訴。張認為，他與劉認識多年，經常相互送禮，無對價關係。

據了解，劉家宏的保健食品公司多次違法，累犯裁罰金額較高，劉家宏向張明達求助，希望減輕裁罰金額。張明達接獲陳情後，邀集2名衛生局科長協調，過程疑似未達成共識，張明達因有行程先離席，科長感到壓力。事後劉家宏及友人出國旅遊，帶回精品球鞋、帽子送給張明達。

檢方指出，張明達雖曾向衛生局人員要求降低罰鍰，但依規定，違規廣告數量須綜合動機、手段與影響等因素判斷，不能僅依單一標準機械認定，因此調降罰鍰未必違法。基於「罪證有疑、利於被告」原則，難以認定張明達有違背職務行為，但仍涉構成不違背職務的收賄罪嫌。

張明達澄清，日前接獲陳情，依案件討論協調罰款金額，就像一般選民服務案件，當下並未對相關人員施壓，後來有行程就先離席。他與劉家宏認識許久，平時逢年過節有相互送禮習慣，友人去歐洲旅遊，從國外帶帽子回來送他，基於雙方友情收下，他認為與案件無對價關係。

地方人士表示，對張明達涉案感到非常驚訝，議長在地方做人圓融、經濟無虞，怎會為了一頂2萬元的帽子收賄，可能性非常低，基本上就是一般選民服務案件，希望不是遭人意圖陷害，且張明達在嘉義極具政治影響力，恐衝擊年底縣長選戰及未來政治版圖。

嘉義縣議長張明達今遭起訴涉嫌貪污治罪條例，他澄清為友人相互送禮。聯合報系資料照
嘉義縣議長張明達今遭起訴涉嫌貪污治罪條例，他澄清為友人相互送禮。聯合報系資料照

衛生局 嘉義 貪汙

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