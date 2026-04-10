為男客全身按摩自行「位移抽動」 男按摩師乘機猥褻罪遭判刑

彰化縣一名男按摩師去年執業，對1名男客進行全身按摩時，手握住他的生殖器位移抽動，男客感受快感從睡夢中驚醒，見按摩師以左手握著他的生殖器，右手盛接精液，驚怒交集而報警。彰化地方法院依犯趁機猥褻罪，判處有期徒刑6月，緩刑兩年期間付保護管束和接受兩場次法治教育課程。

判決書指出，這名男按摩師去年9月間為1名男客按摩全身，男客不知不覺睡著，按摩師以手握住他的生殖器位移抽動，而為猥褻行為，男客因突感生殖器的快感而驚醒，見按摩師正以左手握他的生殖器，右手盛接精液，驚怒交集加以質問，隨後報警。

彰化地檢偵查，按摩師坦承為男客進行全身按摩，矢口否認有何犯行，辯稱男客睡著時，在他生殖器上按摩、推油，男客要求加強按摩大腿，全身按摩確實沒包按摩生殖器，但按到他的生殖器，他沒反抗，醒來就生氣了。

按摩師稱為男客按摩生殖器長達5至7分鐘的說法，與男客指訴情節截然不同，而按摩師自認全身按摩並未包括按摩生殖器的項目，男客仰躺時睡著、因為射精而醒來、醒來就生氣等情節，均足以認定按摩師趁男客睡著之際猥褻生殖器。

彰化地院審結，按摩師在院審時終能坦承犯行，並與男客達成調解且已履行完畢，可見犯後態度尚佳，因按摩師過去未曾因故意犯罪受有期徒刑以上的宣告，因一時失慮才會犯本次案行，法院考量按摩師經這次應會知道警惕，再犯可能性不高，6月有期徒刑以暫不執行為適當，依刑法併予宣告緩刑兩年。