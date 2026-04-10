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女星老公涉共諜案！李能謙洩密3000筆個資遭起訴 法院裁定續押禁見

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

電視劇製作人、藝人劉香君丈夫李能謙涉嫌被中共軍情人員吸收，協助刺探、收集、交付3000多筆公務上應秘密個資、軍方應秘密公務資訊，檢方依違反國家情報工作法、國家安全法等罪嫌起訴李，並具體求刑12年，台北地方法院今開移審庭後，裁定李續押禁見，可抗告。

另外，檢方今也依違反國安法、個人資料保護法，一併起訴同案被告徐胤豪、張家凌、彭永聰、退役軍人柯孟妤等人。

全案源於李能謙等人涉嫌假冒輝達執行長黃仁勳等名人，以假臉書粉專與投資廣告詐騙民眾，金額超過新台幣1300萬元。檢警訊後諭令李能謙20萬元交保，並限制出境、出海。檢警分析相關扣押物，發現李還涉及國安法等案，檢警拘提李到案，並聲請羈押禁見獲准。

檢方起訴指出，李能謙2025年2月前往大陸福州地區，遭中共情工人員「福州溫泉」吸收，允諾刺探、收集、交付我國軍情資訊換取報酬，指示友人徐胤豪協助，自wechat通訊軟體暱稱「漢堡」的成年男子取得含有情報人員身分資訊、國軍單位的軍職人員及國人等在內共3000多筆個資等檔案，檔案包含可搜尋總統府、外交部、空軍作戰指揮部等，同年4月透過Telegram將6個檔案傳送交付「福州溫泉」。

檢方追查，李能謙2024年5月間，偕同張家凌至中國大陸廣州與中共軍情人士「小藍」及其助理、上司餐敘，席間「小藍」向李、張表明其等為大陸軍方人員，認李等人得以協助其等對台軍方的情蒐工作，「小藍」等人視洩漏或交付的資訊內容機敏程度，給予一定之報酬，李、張為求獲取資金挹注，即允諾「小藍」等人要求。

李返台後涉嫌指示彭永聰刺探、收集我國軍職人員個人資料及機敏軍事資訊，彭2024年5月22日透過通訊軟體wechat，從不詳友人處以新台幣5千元購買取得50位公務上應秘密的軍人名單等個人資料檔案傳送給李，李聯繫「小藍」提供該軍人名單要求人民幣5千元報酬，但「小藍」以金額過高而拒絕。

檢方查出，李在2025年4月間，替「小藍」設立Telegram「!!職業軍人靠北互助會」群組，將連結刊登於Line「國軍人才招募中心」等軍事相關網路社群，並設定入群通關密語，吸引、篩選現役軍職人員加入。

「小藍」及其他9個大陸地區不明人士，在該群組中假借美國跟新加坡名義，相互對話稱「招聘都有寫，美國跟新加坡的」、「這個能幫助更好的保護好台灣，深化台灣跟美國的共同防務合作」、「我是有投稿幾次」、「稿費有多有少」、「看你投什麼素材」、「如果剛好是他們研究的課題什麼的比一個月薪水都多」等語，藉以炒熱該話題，刻意營造「有人已經試過並獲得報酬」，以吸引群組內軍職人員依指示提供相關軍情資訊。群組中成員沒有積極回應而未果。

張家凌2024年11月前某時，偕同自空軍退役的友人柯孟妤與李能謙認識，李、張2人向柯說明與「小藍」的合作內容，柯數日後攜帶服役期間取得屬公務上應秘密文書的軍中資訊，交付予李，李用手機翻拍相關文件提供予「小藍」。

李能謙。圖／聯合報系資料照片
李能謙。圖／聯合報系資料照片

中共 國安法

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