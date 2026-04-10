電台大亨涉侵占詐欺 行賄議長向公務員施壓！新北檢偵結起訴

電台大亨劉家宏販賣保健食品誇大誆稱具療效，經中央及地方衛生機關監錄查獲，由嘉義縣政府衛生局依法開罰，劉男等人涉嫌以名牌帽子和襯衫等高級奢侈品行賄嘉義縣議會議長張明達，出面向衛生局人員關說施壓來降低罰金，新北檢調地檢署今依貪汙治罪條例、洗錢、業務侵占及詐欺等罪嫌起訴劉、張等5人。

新北檢調調查發現，「電台大亨」劉家宏身為集眾等科技公司實質負責人，投資6家電台還成立生技公司，靠著「產銷一條龍」販售保健食品，利用電台節目全台大放送，2023年起，以職務之便指示員工將收取的貨款以現金交付，再由不知情妻子轉充個人保險費用，規避法律追查，涉犯業務侵占與洗錢罪嫌，檢調查出，劉男涉嫌侵占公款金額高達4609萬4881元。

劉男與電台搭檔陳姓男子及相關供應商2名李姓男子等4人，看準民眾對慢性疾病的恐懼，在電台節目中推銷保健食品，明知相關產品不具醫藥效能，卻於廣播中宣稱其醫療功效，誤導廣大聽眾購買，涉犯詐欺犯罪危害防制條例中之三人以上共同以廣播對公眾散布詐欺取財罪。

劉男的節目內容屢遭中央及地方衛生單位監錄裁罰，劉男為減輕高額罰鍰，涉嫌自2025年6月起， 搭檔陳姓男子先後贈送嘉義縣議會議長張明達價值2萬至4萬多元的精品球鞋、名牌帽子及高級襯衫。張明達明知相關財物為請託對價，仍收受賄賂並利用職權向嘉義縣衛生局人員施壓，要求降低裁罰基準。

檢方表示，嘉義縣議長張明達身為公務員，卻收受賄賂干預行政執法，涉犯貪汙治罪條例不違背職務收賄罪嫌；劉、陳2人涉犯對公務員交付賄賂罪嫌。

另劉、陳及2名李姓男子還涉及洗錢、業務侵占、3人以上共同以廣播對公眾散布而犯詐欺取財等罪嫌均依法起訴，因案情節重大，檢方將持續清查有無其他受害者或不法情事。