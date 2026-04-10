快訊

陽台「藏起來」更好？老公寓特殊格局掀熱議 網友正反意見不一

獨／鄭習會後習近平設宴款待鄭麗文 地點選在這裡

聽新聞
0:00 / 0:00

電台大亨涉侵占詐欺 行賄議長向公務員施壓！新北檢偵結起訴

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

電台大亨劉家宏販賣保健食品誇大誆稱具療效，經中央及地方衛生機關監錄查獲，由嘉義縣政府衛生局依法開罰，劉男等人涉嫌以名牌帽子和襯衫等高級奢侈品行賄嘉義縣議會議長張明達，出面向衛生局人員關說施壓來降低罰金，新北檢調地檢署今依貪汙治罪條例、洗錢、業務侵占及詐欺等罪嫌起訴劉、張等5人。

新北檢調調查發現，「電台大亨」劉家宏身為集眾等科技公司實質負責人，投資6家電台還成立生技公司，靠著「產銷一條龍」販售保健食品，利用電台節目全台大放送，2023年起，以職務之便指示員工將收取的貨款以現金交付，再由不知情妻子轉充個人保險費用，規避法律追查，涉犯業務侵占與洗錢罪嫌，檢調查出，劉男涉嫌侵占公款金額高達4609萬4881元。

劉男與電台搭檔陳姓男子及相關供應商2名李姓男子等4人，看準民眾對慢性疾病的恐懼，在電台節目中推銷保健食品，明知相關產品不具醫藥效能，卻於廣播中宣稱其醫療功效，誤導廣大聽眾購買，涉犯詐欺犯罪危害防制條例中之三人以上共同以廣播對公眾散布詐欺取財罪。

劉男的節目內容屢遭中央及地方衛生單位監錄裁罰，劉男為減輕高額罰鍰，涉嫌自2025年6月起， 搭檔陳姓男子先後贈送嘉義縣議會議長張明達價值2萬至4萬多元的精品球鞋、名牌帽子及高級襯衫。張明達明知相關財物為請託對價，仍收受賄賂並利用職權向嘉義縣衛生局人員施壓，要求降低裁罰基準。

檢方表示，嘉義縣議長張明達身為公務員，卻收受賄賂干預行政執法，涉犯貪汙治罪條例不違背職務收賄罪嫌；劉、陳2人涉犯對公務員交付賄賂罪嫌。

另劉、陳及2名李姓男子還涉及洗錢、業務侵占、3人以上共同以廣播對公眾散布而犯詐欺取財等罪嫌均依法起訴，因案情節重大，檢方將持續清查有無其他受害者或不法情事。

電台大亨劉家宏因涉販賣保健食品誆稱具療效，嘉義縣政府衛生局依法開罰，劉男等人涉嫌以高級奢侈品行賄嘉義縣議會議長張明達向衛生局人員關說施壓降低罰金，新北地檢署今依法起訴。圖／聯合報系資料照
電台大亨劉家宏因涉販賣保健食品誆稱具療效，嘉義縣政府衛生局依法開罰，劉男等人涉嫌以高級奢侈品行賄嘉義縣議會議長張明達向衛生局人員關說施壓降低罰金，新北地檢署今依法起訴。圖／聯合報系資料照

保健食品 衛生局 詐欺

延伸閱讀

知名火鍋店「滿堂紅」替詐團洗錢5287萬 幕後上游集團共犯落網

詐團串聯實體店刷卡「剝皮」 53人受騙金額逾4000萬

逾時效！劉冠軍侵占國安專案孳息1.9億元 法院判決「免訴」確定

前製作人李能謙淪共諜 賣情報員個資遭求刑12年

相關新聞

女星老公涉共諜案！李能謙洩密3000筆個資遭起訴 法院裁定續押禁見

電視劇製作人、藝人劉香君丈夫李能謙涉嫌被中共軍情人員吸收，協助刺探、收集、交付3000多筆公務上應秘密個資、軍方應秘密公務資訊，檢方依違反國家情報工作法、國家安全法等罪嫌起訴李，並具體求刑12年，台北地方法院今開移審庭後，裁定李續押禁見，可抗告。

電台大亨涉侵占詐欺 行賄議長向公務員施壓！新北檢偵結起訴

電台大亨劉家宏販賣保健食品誇大誆稱具療效，經中央及地方衛生機關監錄查獲，由嘉義縣政府衛生局依法開罰，劉男等人涉嫌以名牌帽子和襯衫等高級奢侈品行賄嘉義縣議會議長張明達，出面向衛生局人員關說施壓來降低罰金，新北檢調地檢署今依貪汙治罪條例、洗錢、業務侵占及詐欺等罪嫌起訴劉、張等5人。

為男客全身按摩自行「位移抽動」 男按摩師乘機猥褻罪遭判刑

彰化縣一名男按摩師去年執業，對1名男客進行全身按摩時，手握住他的生殖器位移抽動，男客感受快感從睡夢中驚醒，見按摩師以左手握著他的生殖器，右手盛接精液，驚怒交集而報警。彰化地方法院依犯趁機猥褻罪，判處有期徒刑6月，緩刑兩年期間付保護管束和接受兩場次法治教育課程。

前中市處長涉性騷、霸凌遭免職又考上公職 停職令生效

前台中市交通局公捷處長張應當因涉性騷女員工遭記2大過免職後，又參加國考分發到交通部高公局。懲戒法院裁定張應當停職，可抗告...

和泰汽車前董事蘇紘明涉操縱和潤股價起訴 繳回犯罪所得945萬

和泰汽車前董事83歲蘇紘明，被控在2021年間操縱和泰的孫公司和潤企業（6592）股票，不法獲利945萬9661元。台北地檢署今依證券交易法高買證券罪起訴，考量認罪繳回犯罪所得建請量處適當之刑。

美商GRL集團前副總裁低價搶單獲利逾6百萬 重製營業秘密起訴

美商Granite River Labs (GRL集團)前測試服務副總裁、新加坡商技流公司總經理周俊杰，涉嫌重製營業秘密，將大量客戶、聯絡人、產品資訊帶到誠新量測公司，7個月獲利635萬餘元，另又被查出逃漏稅113萬餘元。台北地檢署今偵結依違反營業秘密法等罪起訴。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。