前中市處長涉性騷、霸凌遭免職又考上公職 停職令生效

前台中市交通局公捷處長張應當因涉性騷女員工遭記2大過免職後，又參加國考分發到交通部高公局。懲戒法院裁定張應當停職，可抗告。高公局證實昨天收到公文，停職令今天生效。

張應當於任職台中市政府交通局公共運輸及捷運工程處處長期間，涉嫌濫用權勢，對多名同仁涉性騷擾及職場霸凌，被監察院彈劾並移送懲戒法院審理。

台中市政府認定張應當的行為嚴重損害機關聲譽，並有確實證據，記2大過並予免職，後續張應當再經國考錄取，分發至交通部高速公路局。

懲戒法院認為，張應當涉對多數同仁性騷擾及霸凌，具有反復實施性質，且已遭行政機關認定不適任、情節重大，後再經考試及格分發途徑擔任公務員，其不適任性既難於短期內改變，且對政府聲譽的損害將繼續，審酌違失情節確屬重大，有先行停止其職務的必要，7日裁定張應當停止職務，可抗告。

高公局副局長彭煥儒今天接受媒體聯訪時表示，依規定，懲戒法院公文在送達主管機關翌日起就要停職，交通部昨天收到後，並已發出停職令，而當事人也開始辦手續，並於今天上午辦理完成且簽收，停職令今天生效。