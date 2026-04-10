和泰汽車前董事蘇紘明涉操縱和潤股價起訴 繳回犯罪所得945萬

和泰汽車前董事83歲蘇紘明，被控在2021年間操縱和泰的孫公司和潤企業（6592）股票，不法獲利945萬9661元。台北地檢署今依證券交易法高買證券罪起訴，考量認罪繳回犯罪所得建請量處適當之刑。

蘇紘明曾任和泰汽車、和泰興業公司董事，現為金峰山公司、金香山資產管理公司董事長，2019年12月9日以競價拍賣方式取得和潤公司股票1000張。

起訴指出，2021年3月12日至7月19日間，蘇紘明涉嫌連續高價買進、相對成交等方式操縱和潤公司股價，拉抬股價製造交易活絡假象，待投資人誤信跟買後，再出脫持股、獲利了結，總計買進和潤6萬581張股票，賣出6萬2834張。

檢方分析88個交易日，蘇紘明在36個交易日中影響和潤股價上漲3檔至26檔共計62次，有11日影響開盤上漲3檔至14檔共計11次，另有52日在盤中以低價委賣影響和潤股價下跌3檔至10檔計128次；共計損失55萬6428元，擬制性獲利1001萬6089元，合計不法獲利945萬9661元。

檢方認定，蘇紘明涉以相對成交併連續高買手法，不法製造和潤公司股票交易活絡表象及拉抬股價，依高買證券罪起訴；蘇偵訊之初坦承犯行、深表悔意，已繳回犯罪所得945萬9661元，倘審理中坦承犯行，建請量處適當之刑。其弟蘇明仁犯罪嫌疑不足，不起訴處分。