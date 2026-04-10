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美商GRL集團前副總裁低價搶單獲利逾6百萬 重製營業秘密起訴

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

美商Granite River Labs (GRL集團)前測試服務副總裁、新加坡商技流公司總經理周俊杰，涉嫌重製營業秘密，將大量客戶、聯絡人、產品資訊帶到誠新量測公司，7個月獲利635萬餘元，另又被查出逃漏稅113萬餘元。台北地檢署今偵結依違反營業秘密法等罪起訴。

GRL集團2010年在美國加州成立，以提供高速訊號傳輸介面，如USB、USB Type-C及HDMI等認證測試及自動化解決方案等服務，在全球多國涉有營業據點、實驗室，是全球前二大提供此類測試認證服務的實驗室；GRL集團2011年在我國設立技流科技公司，後因集團改組，2019年改為新加坡商技流公司。

周俊杰2013年任職技流公司業務發展協理，被拔擢總經理、集團測試服務副總裁、新加坡商技流公司總經理，2022年6月提出離職申請，同年9月終止聘僱關係。

起訴指出，周俊杰因職務取得取得Hubspot系統最高管理權限，2022年4月與新加坡商技流公司簽署員工專屬資訊及智慧財產權轉讓契約，約定就接觸集團資訊應負保密義務，周涉嫌在2022年離職前夕，下載Hubspot系統中大量客戶、聯絡人、產品資訊，重製技流公司、新加坡商技流公司營業秘密，並設立誠新量測公司任職總經理，還挖角前公司員工任職，透過營業秘密「低價搶單」招攬誠新公司業務，2023年10月至2024年4月間獲利635萬餘元。

檢方另查出，周俊杰在新加坡商技流公司月薪39萬元，涉嫌設立人頭公司、冒用新加坡商技流公司台灣分公司名義簽署顧問服務合約，1年支付284萬2千元，並將自己月薪20萬3千元以顧問費名義撥付給人頭公司，以不正方式漏報薪資所得，逃漏個人綜合所得稅113萬6800元。

美商GRL集團前副總裁、新加坡商技流公司前總經理周俊杰。圖／本報資料照片
美商GRL集團前副總裁、新加坡商技流公司前總經理周俊杰。圖／本報資料照片

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