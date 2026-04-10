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餐酒館深夜擾民三年半投訴百餘件罰不怕 新北祭斷水斷電
新北樹林區中華路一處餐酒館長期遭民眾陳情深夜噪音擾鄰，從2022年9月至今投訴達118件，尤其卡拉OK歌唱擴音設備噪音及酒客喧嘩影響讓居民苦不堪言，市府公安小組昨對該餐館執行斷水斷電，強制終止違規營業行為。
新北市環保局指出，業者未登記為視聽歌唱業，卻在夜間持續提供卡拉OK設備供顧客使用，已違反噪音管制法規定，但實務查處過程困難重重，業者為規避稽查，常在稽查員到場前關閉設備或佯裝未營業拒不開門，甚至改採預約制，刻意降低遭查獲風險。
環保局說明，稽查員多次採取夜間埋伏、趁顧客進出時機突襲稽查，歷經長時間蒐證，成功查獲違規行為並累計告發14件，但業者屢勸不聽，累計裁罰金額9萬3000元已至裁罰法定上限，遂提報市府公安小組處理。
經查證，業者除涉及噪音污染外，也牽涉土地使用分區及公共安全問題，市府結合經濟發展局認定行業別、城鄉發展局依都市計畫法裁罰並限期改善、消防局及工務局進行公共安全檢查，歷經多次聯合稽查，業者仍拒不改善，市府依規定執行斷水斷電。
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