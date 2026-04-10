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中油涉貪前執行長剪腳鐐潛逃 抗告遭駁回確定
中油煉製事業部前執行長徐漢被控涉貪逾2000萬元，破壞電子腳鐐棄保潛逃，3月24日在台東落網後裁定羈押禁見。他提起抗告，高等法院高雄分院審理後，認定原裁定並無不當，駁回他的抗告，全案確定。
檢方指出，徐漢涉嫌貪汙約2700萬元，原以500萬元交保，橋頭地院原訂3月23日宣判，但3月19日他卻從高雄楠梓住處去台鐵左營站，到屏東站下車後，轉搭計程車到屏東萬巒鄉剪斷電子腳環，由因案通緝的林姓男子駕駛權利車接應潛逃。
直到3月24日，檢警查出徐漢躲藏台東縣金峰、太麻里交界山區農莊民宿，立即動員查緝他與林男到案。
橋頭地檢署認為徐漢有逃亡之虞，且涉犯毀損公務等罪嫌重大，向法院聲請羈押禁見獲准。徐漢不服提起抗告，高雄高分院審酌相關事證後，裁定駁回他的抗告。
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