中油涉貪前執行長剪腳鐐潛逃 抗告遭駁回確定

新竹縣芎林鄉衛生所前主任吳聲讓遭新竹地檢署起訴，指出他在辦理相驗時，透過主動開口或殯葬業者轉述向死者家屬索取每案2千到4千元不等的紅包，此舉導致家屬誤信為合法費用而當場交付，合計詐得至少528萬4650元，時間長達10年。新竹地方法院今天依貪汙治罪條例之利用職務機會詐取財物罪，判刑2年、褫奪公權5年、緩刑5年。

2026-04-10 12:28