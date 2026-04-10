中油最貪執行長不想被關 被羈押提抗告遭高等法院駁回

中油煉製事業部前執行長徐漢涉貪，於一審宣判前破壞電子監控設備棄保潛逃，落網後遭地方法院裁定羈押禁見，徐漢不服提起抗告，高等法院高雄分院審理後，認定徐漢逃亡事實明確且仍有逃亡之虞，日前裁定駁回抗告確定。

徐漢因涉嫌收受鉅額回扣，原獲橋頭地院裁定500萬元交保，並配戴電子腳環接受科技設備監控，然而他卻在3月23日一審宣判前夕，於屏東萬巒剪斷電子腳環逃匿，橋頭地院隨即發布通緝，並依法裁定沒收500萬元保證金，且一審照常宣判，重判他25年有期徒刑。

歷經6天逃亡，檢警專案小組於3月24日晚間在台東太麻里與金峰交界一處休閒農莊將徐漢查緝到案，檢察官認定其涉犯毀損公物、棄保潛逃等罪嫌，涉案情節重大且有逃亡之虞，向法院聲請羈押禁見。

橋頭地院審理後，不僅裁定准予羈押，更基於防逃與防止串證考量，祭出極度嚴格的禁見處分，明令禁止徐漢接見、通信，並全面剝奪其收受書籍物件、閱讀報紙、收看電視及收聽廣播的權利，徐漢辯護律師對此項裁定不服，當庭提出抗告。

高雄高分院法官審理後認為，徐漢已有明確破壞監控設備並逃往外縣市藏匿的客觀行為，涉案情節重大，確有繼續逃亡之高度風險，為確保後續司法程序順利進行，因此駁回其抗告，裁定羈押禁見確定。