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獨／芎林衛生所前主任索10年「相驗紅包」 今判沒收874萬給緩刑

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導

新竹縣芎林鄉衛生所前主任吳聲讓遭新竹地檢署起訴，指出他在辦理相驗時，透過主動開口或殯葬業者轉述向死者家屬索取每案2千到4千元不等的紅包，此舉導致家屬誤信為合法費用而當場交付，合計詐得至少528萬4650元，時間長達10年。新竹地方法院今天依貪汙治罪條例之利用職務機會詐取財物罪，判刑2年、褫奪公權5年、緩刑5年。

起訴書指出，吳聲讓自2009年起擔任新竹縣芎林鄉衛生所醫師兼主任，屬公務員身分，負責綜理衛生所業務、指揮監督員工及辦理行政相驗並開立死亡證明書。依新竹縣政府公告，行政相驗每案收費200元（含10份死亡證明書），須由家屬親至衛生所繳納，不得擅自加收或變更。

檢方表示，吳聲讓自2013年1月至2023年4月，利用辦理行政相驗機會，透過親自開口或由殯葬業者轉述，向死者家屬索取每案2000至4000元紅包，使家屬誤以為是合法費用而當場交付，合計詐得至少528萬4650元。

檢方並指，吳為掩飾犯行，違反收費規定仍開立死亡證明書10份交予家屬，未依規定至衛生所繳納行政相驗費。經查芎林鄉衛生所通報5812件行政相驗案件，實際僅收601件費用，短收5211件，以每件200元計算，造成104萬2200元損失。

新竹地方法院今天上午宣判，依貪汙治罪條例利用職務機會詐取財物罪，判處吳聲讓有期徒刑2年、褫奪公權5年，緩刑5年；並命其於判決確定後一年內向公庫支付250萬元，另沒收犯罪所得874萬8600元。對此，吳聲讓未到庭聆聽宣判，記者致電詢問亦未獲接聽。

新竹縣政府衛生局回應，尊重司法判決結果，本案吳醫師已於2023年10月退休，並於同年繳回衛生所損失的行政相驗規費104萬2200元。

衛生局為避免再有發生執行行政相驗產生違失弊端，已經修訂及在衛生局官網公告「新竹縣行政相驗申請流程」，另為求周延，亦核定新竹縣6家醫療機構配合辦理行政相驗業務。此外，將確實要求各衛生所依規辦理行政相驗業務，定期查核所屬衛生所該項業務的執行情形，以避免違失狀況發生。

新竹地方法院今天依貪汙治罪條例之利用職務機會詐取財物罪判決。記者郭政芬／攝影
新竹地方法院今天依貪汙治罪條例之利用職務機會詐取財物罪判決。記者郭政芬／攝影

貪汙 衛生所 新竹

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