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逾時效！劉冠軍侵占國安專案孳息1.9億元 法院判決「免訴」確定

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

國安局出納組前組長劉冠軍侵吞國安專案公款基金孳息1.9億元，26年前從新竹南寮漁港偷渡離境，行蹤至今成謎。劉涉犯侵占公有財物罪嫌，因追訴權時效已完成，一、二審均判決劉免訴，最高法院駁回檢方上訴，全案確定。

劉冠軍1999年職掌國安局奉天專案基金，他辦理歸墊基金後，仍有美金799萬餘元（約新台幣1.9億元），應屬國安局預算外的收入，未料劉利用職務之便，陸續侵占、挪用鉅額公款孳息，並於案件曝光後，於2000年9月3日潛逃出境至大陸，被發布通緝。

台北地方法院一審認為劉冠軍犯修正前貪汙治罪條例，最重本刑為無期徒刑，追訴權時效為20年，又因劉冠軍逃亡被通緝，造成審判不能進行，時效應加計因通緝而停止的追訴期間的四分之一，合計為25年。

一審認定，劉冠軍犯罪行為終了日是1999年4月2日，檢察官2003年11月12日偵結起訴，案件同年月17日繫屬法院，劉冠軍追訴權時效2025年2月24日完成，因此不經言詞辯論，判決免訴。

檢方認為劉冠軍還涉嫌陸海空軍刑法投敵罪，認為一審計算時效有誤，而提起上訴；二審經計算後，認為追訴權時效應在2025年4月21日完成，且檢方起訴指劉冠軍陸續透過挪用公款辦理定存、短報利息，來侵占孳息，不涉及投敵罪，仍判決免訴。

檢方不服再提上訴，最高法院認為二審判決計算追訴權時效沒有違誤，而駁回上訴，判決劉冠軍確定免訴。

國安局前上校出納組長劉冠軍，涉及國安密帳案侵占巨額公款潛逃。圖／聯合報系資料照片
國安局前上校出納組長劉冠軍，涉及國安密帳案侵占巨額公款潛逃。圖／聯合報系資料照片

國安局 侵占 偷渡

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