登山公司擅將攝影師照片上架營利 侵著作權遭判拘役

高雄市一家登山公司被控未經登山攝影師同意，擅自將攝影師拍攝的雪山美景照片上架至NFT交易平台販售，登山公司負責人雖在法庭上辯稱曾贊助部分登山費用，主張雙方「共享版權」，但法官不予採信，仍認定觸犯著作權法，判處拘役50天，得易科罰金5萬元。

判決書指出，莊姓登山攝影師於2021年間參與雪山登山行程，並沿途拍攝風景照，登山公司蘇姓負責人明知該攝影著作財產權屬莊男所有，卻於2022年1月間，私自將照片下載後，公開上架至NFT銷售網站對外販賣。

莊男事後在朋友的社群動態上，驚見自己的作品竟被作為登山公司的宣傳與銷售標的，憤而私訊蘇男對質並提告。

蘇男矢口否認侵權，並主張因公司看重莊男的攝影專業而邀請其隨行，並支付了大部分旅費，莊男僅負擔少部分個人開銷，雙方應屬合作關係，故公司依法應「共享」著作財產權。

然而，高雄地院法官認為，雙方並非雇傭關係，版權歸創作者，雙方既承認僅為互惠合作關係且未簽署版權轉讓或共有契約，登山公司方面就不能僅憑曾支付部分團費就認定擁有版權。

法官也以雙方對話紀錄為證，發現蘇男在遭莊男質疑時，多次回覆「很抱歉惹這麼大禍」、「你的照片我不敢動了」、「願意支付6萬元作為賠償」等語，質疑若蘇男真自認擁有版權，面對指控時豈會隻字不提並連番道歉，顯見其明知未獲授權，蘇男雖在事發後將照片自NFT平台下架且未實際獲利，但侵權已造成。

蘇男還將照片用於臉書及IG粉絲專頁宣傳，並因此遭起訴，法官認為雙方事前確實有互惠宣傳的默契，蘇男事後是因為未標註攝影師姓名引發莊男不快，才將照片下架，因此不能認定其在粉專發文的部分有侵權的犯罪故意。

高雄地院最終依擅自以公開傳輸方法侵害他人著作財產權罪，依法對蘇男及登山公司分別處拘役50天，以及罰金4萬元。全案仍可上訴。