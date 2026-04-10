快訊

「周處除三害」陸賣30億！股東控分紅未入帳 李烈發聲

辜仲諒大買股份 台泥經營權與跨域布局牽動市場關注

聽新聞
0:00 / 0:00

狠繼父與生母把2歲童當出氣包 爺奶接手照顧驚見滿身傷怒提告

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

桃園林姓女童2023年間，因親媽帶著她另嫁，沒想到竟淪為親媽與李姓繼父的沙包，長期受虐直到2024年初交給林姓爺奶照顧，老人家驚見孫女全身佈滿瘀腫與抓痕，趕緊送醫治療並氣得提告，桃園地檢署將這對狠心的張姓親媽與李姓繼父依家暴之妨害幼童發育罪嫌起訴。

起訴指出，年輕的李姓男子與張姓女子婚後住在桃園市中壢區，兩人共同照顧張女前段婚姻並於2021年10月底出生的2歲林姓女兒，這對狠心父母於2023年間涉嫌長期以不詳方式聯手傷害女童，直到2024年1月14日午後，張女將女兒交給住八德區的林姓爺爺奶奶照顧。

林姓夫婦在八德某超商接到愛孫時，發現女童前額瘀腫、雙眼周圍血腫、臉頰抓痕、左耳後傷口、右腹及大腿瘀青、右腳大拇指損傷等全身滿布傷痕，緊急送往林口長庚醫院救治，院方評估傷勢高度懷疑遭外力不當施加，進而揭發這起家暴虐童案件。

檢警偵辦期間，李男與張女均否認打過孩子，李男辯稱女童會自殘，是因為住在他們那邊不快樂；張女則稱，女兒同住時都會自己傷害自己，表示曾目睹女童用指甲抓自己耳朵、頭髮及揉眼睛，捏自己的手臂等，保母也說孩子會傷害自己，直呼「我沒有傷害他」。

檢察官觀察女童傷勢照片，發現眼眶與前額瘀腫範圍極大，如果被告夫婦真有好好照顧，一定會注意到，而且這種傷勢不可能是自己跌倒或故意弄傷自己造成的，為求慎重函詢林口長庚醫院，院方報告強調女童傷勢「高度懷疑係由不當外力介入所致」，臨床上極難由跌倒或自殘形成，直接打臉親媽與繼父的說法，檢方認定被告兩人均為主要照顧者，辯詞僅為臨訟卸責，不足採信。

檢方指出，被告兩人行為已構成刑法的成年人對兒童之傷害罪，並依兒少法加重處罰，且屬家庭暴力犯罪，依法提起公訴；至妨害幼童發育部分，認尚未達構成要件，未另外論罪。

桃園林姓女童幼年時跟著親媽改嫁，卻遭親媽聯手繼父虐待，直到2024年初傷痕累累地交給爺奶，老人家驚見2歲愛孫滿身傷急送醫，桃園地檢署依成年人對兒童之傷害罪起訴這對狠心繼父與生母。示意圖／AI生成
桃園林姓女童幼年時跟著親媽改嫁，卻遭親媽聯手繼父虐待，直到2024年初傷痕累累地交給爺奶，老人家驚見2歲愛孫滿身傷急送醫，桃園地檢署依成年人對兒童之傷害罪起訴這對狠心繼父與生母。示意圖／AI生成

保母 虐童

延伸閱讀

照護失控…女毆死癌父盼減刑 上訴遭駁

9旬母過世兒不捨伴屍1年多 裹40層垃圾袋棄屍山區遭起訴

子伴9旬母屍體逾1年後棄山區 嘉檢起訴遺棄罪

苗栗隨機殺人案被害人：應判無期 避免成不定時炸彈

相關新聞

中油最貪執行長不想被關 被羈押提抗告遭高等法院駁回

中油煉製事業部前執行長徐漢涉貪，於一審宣判前破壞電子監控設備棄保潛逃，落網後遭地方法院裁定羈押禁見，徐漢不服提起抗告，高等法院高雄分院審理後，認定徐漢逃亡事實明確且仍有逃亡之虞，日前裁定駁回抗告確定。

獨／芎林衛生所前主任索10年「相驗紅包」 今判沒收874萬給緩刑

新竹縣芎林鄉衛生所前主任吳聲讓遭新竹地檢署起訴，指出他在辦理相驗時，透過主動開口或殯葬業者轉述向死者家屬索取每案2千到4千元不等的紅包，此舉導致家屬誤信為合法費用而當場交付，合計詐得至少528萬4650元，時間長達10年。新竹地方法院今天依貪汙治罪條例之利用職務機會詐取財物罪，判刑2年、褫奪公權5年、緩刑5年。

逾時效！劉冠軍侵占國安專案孳息1.9億元 法院判決「免訴」確定

國安局出納組前組長劉冠軍侵吞國安專案公款基金孳息1.9億元，26年前從新竹南寮漁港偷渡離境，行蹤至今成謎。劉涉犯侵占公有財物罪嫌，因追訴權時效已完成，一、二審均判決劉免訴，最高法院駁回檢方上訴，全案確定。

對空鳴槍、撂人圍毆打爆眼球！彰化秀水鄉代主席蔣憲忠判4年半定讞

彰化縣秀水鄉代會主席蔣憲忠4年前夥同4名男子在小吃部鬥毆，造成周姓男子左眼球破裂、視網膜剝離無光感，一審依傷害致重傷害罪判刑5年，二審因蔣與被害人和解而改判4年6月徒刑，最高法院駁回上訴，全案定讞，並通知檢方啟動防逃機制。

前製作人李能謙淪共諜 賣情報員個資遭求刑12年

台灣電視劇製作人、藝人劉香君的丈夫李能謙，涉被中共軍情人員「福州溫泉」、「小藍」等人吸收，刺探、收集、交付3千多筆公務上應秘密個資、軍方應秘密公務資訊。台北地檢署今偵結，依違反國家情報工作法、國家安全法等罪嫌起訴李等5人，其中對李具體求刑12年。

台中6寶媽拿利器狠剪3歲繼子指蹼…傷口長3公分 判10月

台中賴姓女子因再婚，包括和前夫、現任先生所生一共得帶6名小孩，她身為其中1名3歲大男童繼母，照顧期間卻持利器剪他右手指、中指間相連的肉，使男童傷勢達3公分不斷滲血，賴犯後否認，法院比對證詞不採信，一、二審都依成年人故意對兒童犯傷害罪判她10月，全案確定。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。