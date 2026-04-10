對空鳴槍、撂人圍毆打爆眼球！彰化秀水鄉代主席蔣憲忠判4年半定讞

彰化縣秀水鄉代會主席蔣憲忠4年前夥同4名男子在小吃部鬥毆，造成周姓男子左眼球破裂、視網膜剝離無光感，一審依傷害致重傷害罪判刑5年，二審因蔣與被害人和解而改判4年6月徒刑，最高法院駁回上訴，全案定讞，並通知檢方啟動防逃機制。

蔣憲忠2022年7月8日晚間8時許，在彰化縣某小吃部包廂聚會時，與周等人發生口角爭執，蔣召集男子陳啓彰、陳柏鈞、陳崇安及陳志傑到場，蔣還持空包彈槍朝天花板射擊恐嚇，並下令「看到人就打」。

陳啓彰、陳柏鈞、陳崇安及陳志傑4人分持鐵棍、棍棒施暴，周等人被打到頭破血流、骨折，其中周左眼眼球破裂、視網膜剝離而已無光感，且無矯正可能，永久失明。

一審審理期間，蔣辯稱拿槍開槍只是想控制場面，但合議庭認為案件起因是蔣在席間與周發生口角，蔣不思理性解決糾紛，先在第一次衝突中共同徒手毆打被害人，第二次衝突又持空包彈槍開槍，另由共犯持器械毆打周，行為不足取，且對社會治安造成惡劣影響，判蔣5年徒刑，其餘四人判刑4年5月至4年6月不等。

二審認為蔣等人坦承犯行，與一審卸責狡辯有別，並與被害人達成和解，蔣也賠付30萬元，因此撤銷一審判決，改判蔣4年6月徒刑，其餘四人也改判3年11月至4年不等徒刑。案件上訴，最高法院認為判決認事用法沒有違誤，量刑妥適，駁回上訴而定讞。