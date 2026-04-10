涉重製新加坡商技流公司營業秘密 前總經理遭訴

新加坡商技流公司前總經理周俊杰，涉嫌在離職前重製公司營業秘密，再用母親名義開設公司，以技流的營業秘密招攬業務，獲利635萬餘元，今天遭北檢依違反營業秘密法等罪起訴。

美商Granite River Labs（下稱GRL集團）於民國99年間在美國加州成立，是以提供高速訊號傳輸介面的認證測試及自動化解決方案等服務的國際知名企業。GRL集團先於100年間在台灣設立技流科技公司，後因集團改組，設立新加坡商技流創新公司，接替技流公司所營事業。

台北地檢署表示，周俊杰於102年5月間擔任技流公司業務發展協理，105年6月間升任技流公司總經理。新加坡商技流公司承接技流公司業務，也承接聘僱合約。GRL集團則於109年10月間，拔擢周俊杰為GRL集團測試服務副總裁兼任新加坡商技流公司總經理，雙方於111年9月26日終止聘僱。

檢方調查，周俊杰於111年6月間提出離職申請後，在離職前利用業務上取得公司客戶關係管理系統的最高管理權限，大量下載客戶、聯絡人、產品等資訊，以此方式重製技流公司及新加坡商技流公司的營業秘密。

檢方查出，周俊杰於取得營業秘密後，隨即於112年8月間以母親為代表人，設立誠新量測股份有限公司，自任總經理，經營與新加坡商技流公司相同且有競爭關係的業務，並挖角技流公司員工到誠新公司任職。

周俊杰透過使用技流公司的營業秘密，對原為技流公司的客戶進行低價搶單，為誠新公司招攬業務，藉此獲利新台幣635萬1572元。

檢方另查出，周俊杰於109年12月起，在技流公司的月薪39萬元，為逃漏稅捐，以母親為人頭設立鍇儒公司，冒用技流公司名義與鍇儒公司簽立假的顧問服務合約，約定技流公司在110年給付顧問費284萬2000元給鍇儒公司。周俊杰再指示技流財務人員，將月薪中的20萬3000元以顧問費名義付給鍇儒公司，藉此漏報110年度薪資所得284萬2000元，逃漏綜所稅113萬6800元。