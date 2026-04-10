快訊

羽球亞錦賽／周天成逆轉駱建佑晉4強 暌違7年再有獎牌進帳

新莊豆漿店因客脫褲自慰爆紅 噁男被逮「沒說闆娘太辣」

勞退60歲打8折領還是65歲領全額？這年紀「黃金交叉」曝光…活過才回本

聽新聞
0:00 / 0:00

涉重製新加坡商技流公司營業秘密 前總經理遭訴

中央社／ 台北10日電

新加坡商技流公司前總經理周俊杰，涉嫌在離職前重製公司營業秘密，再用母親名義開設公司，以技流的營業秘密招攬業務，獲利635萬餘元，今天遭北檢依違反營業秘密法等罪起訴。

美商Granite River Labs（下稱GRL集團）於民國99年間在美國加州成立，是以提供高速訊號傳輸介面的認證測試及自動化解決方案等服務的國際知名企業。GRL集團先於100年間在台灣設立技流科技公司，後因集團改組，設立新加坡商技流創新公司，接替技流公司所營事業。

台北地檢署表示，周俊杰於102年5月間擔任技流公司業務發展協理，105年6月間升任技流公司總經理。新加坡商技流公司承接技流公司業務，也承接聘僱合約。GRL集團則於109年10月間，拔擢周俊杰為GRL集團測試服務副總裁兼任新加坡商技流公司總經理，雙方於111年9月26日終止聘僱。

檢方調查，周俊杰於111年6月間提出離職申請後，在離職前利用業務上取得公司客戶關係管理系統的最高管理權限，大量下載客戶、聯絡人、產品等資訊，以此方式重製技流公司及新加坡商技流公司的營業秘密。

檢方查出，周俊杰於取得營業秘密後，隨即於112年8月間以母親為代表人，設立誠新量測股份有限公司，自任總經理，經營與新加坡商技流公司相同且有競爭關係的業務，並挖角技流公司員工到誠新公司任職。

周俊杰透過使用技流公司的營業秘密，對原為技流公司的客戶進行低價搶單，為誠新公司招攬業務，藉此獲利新台幣635萬1572元。

檢方另查出，周俊杰於109年12月起，在技流公司的月薪39萬元，為逃漏稅捐，以母親為人頭設立鍇儒公司，冒用技流公司名義與鍇儒公司簽立假的顧問服務合約，約定技流公司在110年給付顧問費284萬2000元給鍇儒公司。周俊杰再指示技流財務人員，將月薪中的20萬3000元以顧問費名義付給鍇儒公司，藉此漏報110年度薪資所得284萬2000元，逃漏綜所稅113萬6800元。

新加坡 美國 北檢

延伸閱讀

絕對能源虛擬幣詐騙50億！檢調4波搜索 3大營運長移送北檢

鄭麗文參觀中國商飛 董事長：希望C919飛到台灣

假出金8億詐騙158億 美樂公司幕後金主拘提到案移送複訊

基隆河排油汙廢水 不法所得逾4億 起訴28人

相關新聞

美商GRL集團前副總裁低價搶單獲利逾6百萬 重製營業秘密起訴

美商Granite River Labs (GRL集團)前測試服務副總裁、新加坡商技流公司總經理周俊杰，涉嫌重製營業秘密，將大量客戶、聯絡人、產品資訊帶到誠新量測公司，7個月獲利635萬餘元，另又被查出逃漏稅113萬餘元。台北地檢署今偵結依違反營業秘密法等罪起訴。

中油最貪執行長不想被關 被羈押提抗告遭高等法院駁回

中油煉製事業部前執行長徐漢涉貪，於一審宣判前破壞電子監控設備棄保潛逃，落網後遭地方法院裁定羈押禁見，徐漢不服提起抗告，高等法院高雄分院審理後，認定徐漢逃亡事實明確且仍有逃亡之虞，日前裁定駁回抗告確定。

逾時效！劉冠軍侵占國安專案孳息1.9億元 法院判決「免訴」確定

國安局出納組前組長劉冠軍侵吞國安專案公款基金孳息1.9億元，26年前從新竹南寮漁港偷渡離境，行蹤至今成謎。劉涉犯侵占公有財物罪嫌，因追訴權時效已完成，一、二審均判決劉免訴，最高法院駁回檢方上訴，全案確定。

獨／芎林衛生所前主任索10年「相驗紅包」 今判沒收874萬給緩刑

新竹縣芎林鄉衛生所前主任吳聲讓遭新竹地檢署起訴，指出他在辦理相驗時，透過主動開口或殯葬業者轉述向死者家屬索取每案2千到4千元不等的紅包，此舉導致家屬誤信為合法費用而當場交付，合計詐得至少528萬4650元，時間長達10年。新竹地方法院今天依貪汙治罪條例之利用職務機會詐取財物罪，判刑2年、褫奪公權5年、緩刑5年。

餐酒館深夜擾民三年半投訴百餘件罰不怕 新北祭斷水斷電

新北樹林區中華路一處餐酒館長期遭民眾陳情深夜噪音擾鄰，從2022年9月至今投訴達118件，尤其卡拉OK歌唱擴音設備噪音及酒客喧嘩影響讓居民苦不堪言，市府公安小組昨對該餐館執行斷水斷電，強制終止違規營業行為。

中油涉貪前執行長剪腳鐐潛逃 抗告遭駁回確定

中油煉製事業部前執行長徐漢被控涉貪逾2000萬元，破壞電子腳鐐棄保潛逃，3月24日在台東落網後裁定羈押禁見。他提起抗告，高等法院高雄分院審理後，認定原裁定並無不當，駁回他的抗告，全案確定。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。