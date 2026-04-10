越移工狠刺死同鄉…開庭認殺人 坦言妻子住在死者租屋處

越南籍范姓移工去年10月到黎姓同鄉位於台中大雅區旁租屋處爭執，竟持水果刀朝黎猛刺釀斃命，行凶後還在陳姓男子、另名范姓移工協助下逃亡躲藏，但沒多久仍落網遭收押、起訴；台中地院今開庭，范坦承殺人罪，更表示妻子住在黎租屋處，從她房內拿刀刺殺黎。

檢警調查，范男（33歲）和黎男都是逾期居留的越南籍移工，范2025年10月24日凌晨4點多，到黎位在大雅區的租屋處起衝突，范竟持水果刀殺害對方，行凶後隨即搭本國籍陳姓男的的車，逃往另名越南籍范姓男子在大里區的住處藏匿。

檢方24日中午循線逮到范，同時將協助躲藏的陳男、范男拘捕到案，檢察官和法醫相驗死者遺體後、解剖。

檢方也以范涉犯殺人罪嫌疑重大，有逃亡、串滅證之虞，將他向法院聲請羈押禁見；另陳男、范男等2人，均涉犯藏匿人犯罪嫌，各命25萬元、1萬元交保，另案偵辦中。

台中地院國民法庭今上午開庭，范男就檢方起訴事實、時間等均表示沒有意見，他坦承殺人罪嫌，並表示妻子住在黎男的租屋處，當天是從老婆房間拿到水果刀才行凶；范的辯護人表示，僅就量刑部分爭執。