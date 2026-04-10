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不滿柯文哲交保、扯侯友宜最怕「燒起來」 恐嚇男判1年定讞

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

王姓男子不滿民眾黨前主席柯文哲「交保要花7000萬」，批評法院是金光黨，加上對自身訴訟、新北市回饋金等不滿，竟說「我知道侯友宜最怕看到東西『燒』起來了」，多次寄恐嚇電子郵件至總統府，揚言赴新北地院開庭時「燃燒市府與法院」。台北地院依6件恐嚇公眾、1件預備放火罪判他1年得易科罰金之刑，台灣高等法院駁回上訴定讞。

王去年7月至9月間，三度寄送恐嚇信件，內容包括「柯文哲交保居然要花7000萬！？法院果然是金光黨開的」、「9月19日我會夾帶工業酒精通過安檢進到新北地方法院，到時候可有好戲看囉」、「9月19我就要執行『燃燒專案』了」、「燃燒的市府與法院！不結果的花果樹，就該當作荊棘燒掉」、「我心情不好也想燒個什麼，像是行政怠惰的新北地方法院」、「我發現汽油彈的味道太重了，應該使用工業酒精來製作燃燒彈，等到我9月19因為你們的轉寄行為害我要出庭應訊，我就拿出來請法院喝，新北市政府喝定時的」。

因不僅不滿柯文哲交保金額，還明確預告將在去年9月19日攜帶工業酒精製作的燃燒彈燒毀新北地院，已危害公共安全，警方獲報後成立專案小組，去年9月18日持搜索票前往王的鶯歌住處，查獲工業酒精3瓶及1組自製定時裝置，檢方複訊後聲押獲准。新北地檢去年12月依恐嚇公眾及預備放火等罪提起公訴。

新北地院認定全院人員均屬被害人，聲請移轉管轄，高等法院裁准，改由台北地院審理。王在審理時坦承犯行，法院以簡易程序審理，依恐嚇公眾罪、預備放火燒燬現有人所在之建築物罪等7罪，合併判刑1年，得易科罰金。

王不滿一審判決，提上訴，辯稱沒寄信到新北市政府，如何恐嚇新北市政府人員？遭恐嚇的對象都不是他寄信過去的；預備放火部分，他「東西都沒有組裝好」，未具備行凶放火能力，應判他無罪。

高院審理後認為王姓男子的辯詞不可採，王犯刑法恐嚇公眾罪、恐嚇危害安全罪（前2罪名從重處斷）、預備放火燒燬現有人所在之建築物罪，７罪應分論併罰。

雖然在偵查、一審審理時王曾認罪，但上訴後卻翻供，並指原判決不當，高院認為王的答辯不足採信，因此駁回，不得再上訴。

王姓男子不滿民眾黨前主席柯文哲（中）「交保要花7000萬」，批評法院是金光黨，加上對自身訴訟、新北市回饋金等不滿，竟說「我知道侯友宜最怕看到東西『燒』起來了」，多次寄恐嚇電子郵件至總統府，揚言赴新北地院開庭時「燃燒市府與法院」。台北地院依恐嚇公眾、預備放火罪判他1年得易科罰金之刑，台灣高等法院駁回他上訴定讞。圖／聯合報系資料照片
王姓男子不滿民眾黨前主席柯文哲（中）「交保要花7000萬」，批評法院是金光黨，加上對自身訴訟、新北市回饋金等不滿，竟說「我知道侯友宜最怕看到東西『燒』起來了」，多次寄恐嚇電子郵件至總統府，揚言赴新北地院開庭時「燃燒市府與法院」。台北地院依恐嚇公眾、預備放火罪判他1年得易科罰金之刑，台灣高等法院駁回他上訴定讞。圖／聯合報系資料照片

總統府 民眾黨 柯文哲 侯友宜

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