前製作人李能謙淪共諜 賣情報員個資遭求刑12年

台灣電視劇製作人、藝人劉香君的丈夫李能謙，涉被中共軍情人員「福州溫泉」、「小藍」等人吸收，刺探、收集、交付3千多筆公務上應秘密個資、軍方應秘密公務資訊。台北地檢署今偵結，依違反國家情報工作法、國家安全法等罪嫌起訴李等5人，其中對李具體求刑12年。

李能謙是本案首謀，為中共軍情人員「福州溫泉」、「小藍」等人所吸收，刺探、收集、交付高達數千筆公務上應秘密的個人資料及軍方應秘密的公務資訊予中共軍情人士，嚴重侵害國家安全，具體求刑12年，以示懲戒。徐胤豪、張家凌、彭永聰、退役軍人柯孟妤5人，依違反國家安全法、個人資料保護法起訴。

李能謙坦承被中共吸收違反國家安全法，但否認違反國家情報工作法部分，辯稱不知檔案中的人員是情報人員。全案羈押期限屆滿，移審法院，「漢堡」等共犯偵查中。另，李能謙涉嫌詐騙案及長期經營網軍部分收錢辦事，則持續偵辦中。

北檢指出，本案是主任檢察官曾揚嶺偵辦李能謙涉犯詐欺案件，搜索後分析相關扣押物發掘本案，指揮新北市刑大、刑事局科技犯罪防制中心、憲兵指揮部台北憲兵隊等單位共同偵辦，並由國防部政治作戰局及國防部軍事安全總隊協助溯源查獲。

起訴指出，李能謙2025年2月前往中國大陸福州地區，遭中共情工人員「福州溫泉」吸收，允諾替「福州溫泉」刺探、收集、交付我國軍情資訊換取報酬，指示徐胤豪協助，自wechat通訊軟體暱稱「漢堡」的成年男子取得含有情報人員身分資訊、國軍單位的軍職人員及國人等在內共3000多筆個人資料等檔案，檔案包含可搜尋總統府、外交部、空軍作戰指揮部等，同年4月透過Telegram將6個檔案傳送交付「福州溫泉」。

檢方追查，李能謙2024年5月間，偕同張家凌至中國大陸廣州與中共軍情人士「小藍」及其助理、上司餐敘，席間「小藍」向李、張表明其等為大陸軍方人員，認李等人得以協助其等對台軍方的情蒐工作，「小藍」等人視洩漏或交付的資訊內容機敏程度，給予一定之報酬，李、張為求獲取資金挹注，即允諾「小藍」等人要求。

李返台後涉嫌指示彭永聰刺探、收集我國軍職人員個人資料及機敏軍事資訊，彭2024年5月22日透過通訊軟體wechat，從不詳友人處以新台幣5千元購買取得50位公務上應秘密的軍人名單等個人資料檔案傳送給李，李聯繫「小藍」提供該軍人名單要求人民幣5千元報酬，但「小藍」以金額過高而拒絕。

檢方查出，李在2025年4月間，替「小藍」設立Telegram「!!職業軍人靠北互助會」群組，將連結刊登於Line「國軍人才招募中心」等軍事相關網路社群，並設定入群通關密語，吸引、篩選現役軍職人員加入。

「小藍」及其他9個大陸地區不明人士，在該群組中假借美國跟新加坡名義，相互對話稱「招聘都有寫，美國跟新加坡的」、「這個能幫助更好的保護好台灣，深化台灣跟美國的共同防務合作」、「我是有投稿幾次」、「稿費有多有少」、「看你投什麼素材」、「如果剛好是他們研究的課題什麼的比一個月薪水都多」等語，藉以炒熱該話題，刻意營造「有人已經試過並獲得報酬」，以吸引群組內軍職人員依指示提供相關軍情資訊。群組中成員沒有積極回應而未果。

張家凌2024年11月前某時，偕同自空軍退役的友人柯孟妤與李能謙認識，李、張2人向柯說明與「小藍」的合作內容，柯數日後攜帶服役期間取得屬公務上應秘密文書的軍中資訊，交付予李，李用手機翻拍相關文件提供予「小藍」。