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台中6寶媽拿利器狠剪3歲繼子指蹼…傷口長3公分 判10月

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中賴姓女子因再婚，包括和前夫、現任先生所生一共得帶6名小孩，她身為其中1名3歲大男童繼母，照顧期間卻持利器剪他右手指、中指間相連的肉，使男童傷勢達3公分不斷滲血，賴犯後否認，法院比對證詞不採信，一、二審都依成年人故意對兒童犯傷害罪判她10月，全案確定。

檢警調查，賴女2023年6月19日起和先生一起在台中照顧男童，卻持不詳利器剪他右手食指、中指指骨間相連接的肉，釀男童右手有3公分開放性撕裂傷；台中地院一審依傷害罪判賴10月，賴不服上訴。

台中高分院二審時，賴否認傷害，辯稱沒有犯罪，真的沒拿剪刀剪男童手；賴的辯護人說，賴女和前夫育有2名子女，和現任丈夫婚後又生了一個，且現任丈夫和前女友也有3個子女，除了本案男童平時由祖父母照顧，賴平時就要帶5個小孩，是因男童腸病毒才暫時來台中由賴照顧。

賴的辯護人說，賴和子女相處融洽，當下要照顧6名孩童，不僅無暇和男童衝突，也沒必要、無動機去傷害他。

二審查，醫院驗傷認為，男童傷口3公分切面平整，應為利器切割，堪認傷勢非意外造成，而是遭他人以類似剪刀利器傷害；社工也證稱，當時在急診問男童為何受傷，他稱是賴女拿剪刀弄傷的，當下恐懼害怕一直哭，安置期間提到要跟家人見面就會抗拒、緊張。

男童祖母也說，小孩看到賴女就會怕，提到要回台中就很抗拒，且社工訪視期間，男童有情緒反應就會不斷摳、抓身上傷口，有人關心他傷勢，男童會抗拒給他人看，可知男童有不願面對施暴者、回案發地等情緒反應。

二審綜合相關證據，仍認賴女罪證明確，審酌她身為繼母，明知男童年幼不善加照顧、教養反而傷害他，犯後否認，認定一審認事用法、量刑均妥適，駁回上訴，全案確定。

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台中賴姓女子照顧1名3歲大的繼子，剪傷男童手指，賴犯後否認，法院一、二審都依成年人故意對兒童犯傷害罪判她10月，全案確定。示意圖（與本案無關）／報系資料照片
台中賴姓女子照顧1名3歲大的繼子，剪傷男童手指，賴犯後否認，法院一、二審都依成年人故意對兒童犯傷害罪判她10月，全案確定。示意圖（與本案無關）／報系資料照片

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