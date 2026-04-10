收到通知卻裝傻？男辯「教召結束才知」 代收胞兄證詞當庭打臉

桃園市後備指揮部去年年中發出「精誠甲字號」教育召集令，出外工作的章男是後備軍人，代收教召令的哥哥隨即通知他，原定7月初該到指定營區報到，但章男未現身，檢方認定他刻意規避教召，依妨害兵役罪聲請簡易判決處刑。

起訴指出，26歲章男因退伍年資、原服役單位及專長，去年被國防部電腦系統依任務需求自動選員選中，桃園市後備指揮部寄出教育召集令，並於2025年6月13日由待在老家的章兄代收，當晚8時透過臉書（Facebook）訊息轉達召集資訊。

依教召令內容，要求章男於同年7月3日前往平鎮區龍南路的龍陵營區報到，章男獲悉後，當天不僅未準時現身，更無故逾越應召期限長達2日，桃園市後備指揮部隨即將案件函送偵辦；章男到案後否認犯行，辯稱哥哥等到教召結束後才跟他說這件事，主張自己並不知情，企圖規避責任。

檢察官偵查發現，章男的哥哥警詢時表示，收到教召令的6月13日當晚，立刻透過臉書轉達教召訊息，且有掛號郵件回執及未報到名冊可證，認為章男說法不足採信。

檢方指出，章男身為後備軍人，對於教育召集義務本應主動確認，就算不是親自收受公文，在得知消息後也應主動向相關單位查詢詳情，而非置之不理，痛批章男辯詞顯然是「臨訟卸責」，完全不可採信。

檢方偵結，依妨害兵役治罪條例第6條第1項第4款「意圖避免教育召集而無故逾應召期限」罪嫌起訴，並向法院聲請簡易判決處刑；至於警方原誤認章男已搬離，涉犯居住所遷移，無故不依規定申報罪，經查章男戶籍、住所未變動，認為罪嫌不足不起訴。